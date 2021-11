Prévisions d’enneigement au Royaume-Uni : un temps anormal secoue le courant-jet de l’Himalaya, provoquant un gel profond de -17 C | Météo | Nouvelles

La neige menace de couvrir des pans du Royaume-Uni à l’approche de la saison des fêtes au milieu des avertissements qu’un «petit âge glaciaire» pourrait préparer l’un des hivers les plus froids et les plus enneigés de la décennie.

Les coups de vent polaires flagrants prévus avant la fin du mois pourraient faire chuter les températures dans certaines parties du nord de la Grande-Bretagne à -17C.

James Madden, prévisionniste pour Exacta Weather, a déclaré : « Les conditions froides dans les prochains jours ouvriront la voie à un certain nombre d’événements neigeux généralisés de la dernière semaine de novembre à début décembre.

« Pendant cette période, il va devenir nettement plus froid, et avec une baisse de l’activité solaire, nous envisageons un mini-hiver glaciaire potentiel. »

Les Britanniques sont avertis de sortir des manteaux d’hiver avec le mercure qui devrait plonger après le week-end.

Certains modèles météorologiques révèlent une haute pression entraînant des vents violents du nord et du nord-est, selon le Met Office.

Une chaîne complexe d’événements déclenchés par des précipitations inhabituellement fortes sur l’océan Indien va secouer le courant-jet au Royaume-Uni, déclenchant la vague de froid, préviennent les météorologues.

Le météorologue du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: «Il pourrait y avoir de la neige par endroits la semaine prochaine.

« L’augmentation des précipitations sur l’océan Indien a le potentiel d’avoir un impact sur le courant-jet qui serpente au-dessus de l’Himalaya.

« Cela pourrait forcer le courant-jet plus au sud, amenant de l’air froid vers le sud et un système relativement chaud à travers le Pacifique occidental. »

Une énorme explosion d’énergie va éclater de ce changement, alimentant le courant-jet à mesure qu’il se rapproche du Royaume-Uni, a-t-il expliqué.

Il a déclaré: «C’est un grand changement qui, nous sommes presque sûrs, se produira la semaine prochaine.

« Le modèle météorologique européen génère un système anticyclonique plus proche du Royaume-Uni et qui ouvre la porte aux vents du nord et à une vague de froid. »

À l’approche de la saison des fêtes, se cache un gigantesque système de tempête qui brasse les eaux océaniques autour de la région arctique.

Il menace de tirer un autre panache d’air glacial à travers le Royaume-Uni, envoyant des températures au sol à -17 ° C dans certaines parties du pays.

Les cartes météorologiques montrent la tempête balayant vers le sud-est de l’Islande et du Groenland à travers la Grande-Bretagne au cours de la dernière semaine de novembre.

La neige du début de l’hiver est maintenant dans le collimateur de plusieurs prévisionnistes qui conviennent qu’une vague de froid est imminente.

Selon Netweather, des « épidémies du nord » amères menacent de mettre la nation sur la glace la semaine prochaine.

Un porte-parole a déclaré: « La confiance est faible quant au froid, mais il existe un potentiel important que des averses hivernales affectent les parties nord et est du Royaume-Uni à un moment donné … en particulier près des côtes de la mer du Nord, et une petite chance de chutes de neige plus étendues se produisant si les dépressions de l’Atlantique se déplacent dans l’air froid.

Les bookmakers ont commencé à parier sur l’hiver le plus froid jamais enregistré avec Coral réduisant les cotes à 4/5.

Le porte-parole Harry Aitkenhead a déclaré: « Nous avons eu un mois de novembre chaud jusqu’à présent par rapport aux normes habituelles, mais un gros gel arrive, et il ne sera pas là pour le court terme.

« Nous faisons maintenant de cet hiver des chances d’entrer dans le livre des records comme le plus froid que nous ayons jamais eu. »

Le temps froid devrait s’étendre jusqu’en décembre et tout au long du mois alors que les chances d’un Noël blanc continuent de croître.

M. Madden a ajouté: « Décembre semble actuellement porter le froid de ce mois-ci.

« Plus tard dans le mois, il y a la possibilité d’une influence plus froide du nord au nord-est qui pourrait persister pendant plusieurs semaines. »

La semaine prochaine, les températures chuteront largement au point de congélation ou en dessous, tandis que les cartes de neige révèlent que l’Écosse et l’est, le nord et le centre de la Grande-Bretagne sont les plus à risque.