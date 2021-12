Prévisions d’enneigement au Royaume-Uni : une bombe de neige va frapper la Grande-Bretagne – SIX tempêtes se profilent dans le gel hivernal | Météo | Des nouvelles

Les prévisionnistes et les cartes soutiennent que jusqu’au 26 décembre, le temps en Grande-Bretagne sera « réglé » avec des températures « légèrement au-dessus de la moyenne ». Mais à la fin de décembre, les graphiques montrent qu’un front de temps humide et venteux arrivera du sud-ouest et qu’une bombe à neige pourrait frapper le Royaume-Uni.

Du 27 décembre au 2 janvier, les prévisions de Netweather.tv indiquent qu’il y a « un potentiel de chutes de neige ».

Leurs prévisions étaient les suivantes : « La confiance est plus faible pour cette période, mais il y a de plus grandes chances qu’un temps plus froid arrive de l’est à un moment donné au cours de cette période, car la pression la plus élevée se transfère plus au nord, très probablement vers la Scandinavie.

« Il existe donc un potentiel de chutes de neige, mais pas une certitude, car tout dépend des spécificités de la direction du vent et de l’étendue des masses d’air froid sur le continent proche. »

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a également déclaré au Sun qu’une « recette parfaite » des eaux chaudes de la mer du Nord et un refroidissement La Nina du Pacifique après un automne placide seraient à l’origine du temps instable.

Il a déclaré au point de vente: «Nous nous attendons à une autre tempête majeure ce mois-ci qui définira la tendance pour les mois à venir.

« Nous nous attendons à ce que cinq à six tempêtes frappent au cours de la période hivernale, ce qui pourrait être suffisamment grave pour mériter d’être nommé. »

Les cartes de WXCharts montrent qu’après le lendemain de Noël, les conditions commenceront à se détériorer au Royaume-Uni, le 27 décembre à minuit voyant jusqu’à 3 mm de pluie par heure frapper le sud-ouest.

À 18 heures, les cartes prédisent que la pluie va tremper une grande partie de l’Irlande, ainsi que la côte ouest du Pays de Galles et des Cornouailles.

Cependant, dans le nord-ouest de l’Angleterre, jusqu’à 1 cm de neige tombera en une heure, et davantage pendant la nuit.

Le 28 décembre à minuit, jusqu’à 2 cm de neige par heure devraient tomber sur une grande partie du nord-ouest et du sud de l’Écosse, ainsi qu’à Southampton et Cardiff.

Malgré les prévisions d’une fin d’année enneigée, les prévisionnistes ont versé de l’eau froide sur l’espoir d’un Noël blanc.

Terry Scholey, prévisionniste de Netweather, a écrit : « Nous avons une sensation plus confortable à apprécier au cours des prochains jours, mais avec l’air au large de l’Atlantique très humide, nous sommes susceptibles de voir parfois un temps plus sombre et brumeux, ce qui peut être fréquent à cette époque de l’année.

« Un front marque la frontière entre un temps très doux sur le centre et le sud et des conditions moins clémentes plus au nord.

« En conséquence, une grande partie de l’Écosse et de l’extrême nord de l’Angleterre ont commencé sec et bien, où il y aura du soleil ce matin. Mais c’est un début plus frais ici, avec une touche de givre sur les parties orientales abritées de l’Écosse en premier lieu.

« Le front se déplace vers le nord tout au long de la journée, apportant bientôt de la pluie et un coup de vent du sud en Irlande du Nord, avec tout sauf le nord de l’Écosse qui voit de la pluie et des vents frais avant la fin de la journée. »

Les prévisions à long terme de la BBC et du Met Office ont également freiné les espoirs de neige le jour de Noël.

Le Met Office a déclaré: «À l’approche de la période de Noël, des conditions stables sont probables.

« Les températures sont peut-être proches ou légèrement supérieures à la moyenne pour cette période de l’année, mais certains interludes plus froids peuvent parfois entraîner un risque de gel.

« La dernière semaine de décembre et début janvier devraient rester calmes, avec un risque accru de gel et de brouillard pendant les périodes plus claires pour Noël et vers le Nouvel An. »

Pendant ce temps, la BBC a déclaré: « Au cours de la semaine de Noël, l’anticyclone est favorisé du nord-ouest de l’Europe au sud-est de l’Europe, les dépressions étant désormais plus au nord du Royaume-Uni.

« Cela conduirait à un schéma plus calme et un peu plus sec, en particulier dans les régions occidentales et en Écosse.

« Des températures généralement proches de la saison sont attendues cette semaine, mais peut-être légèrement inférieures à la moyenne au Pays de Galles, en Écosse et dans l’ouest de l’Angleterre. »