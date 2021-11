Prévisions du tarotscope d’amour de votre signe astrologique pour l’hiver 2021

L’hiver arrive, et avec lui, la saison des menottes.

Que vous soyez célibataire ou en couple, le froid dans l’air pourrait signaler un changement dans votre vie amoureuse.

Vous vous demandez ce qu’il y a exactement en magasin ? Cela vaut la peine de regarder vers les étoiles.

À venir, vous trouverez le tarotscope d’amour, de sexe et de relation de chaque signe astrologique pour les mois en tête – c’est-à-dire novembre, décembre, janvier et février.

Chaque signe astrologique a eu une carte dessinée, nous avons donc décomposé ce que cela signifie pour vous dans le domaine de la romance.

Bélier

21 mars au 20 avril

Carte de tarot : Sept de baguettes

Sens: Les rivaux veulent aussi ce que vous voulez.

The Seven of Wands apporte un sentiment de rivalité ou de compétition dans votre vie amoureuse cet hiver et, franchement, ce n’est pas la pire nouvelle. Vous aimez les défis et avoir l’impression d’avoir gagné un prix que les autres convoitent.

Ainsi, le Bélier célibataire se retrouvera en lice pour l’attention de quelqu’un en demande, peut-être un autre signe de Feu (Lion, Bélier, Sagittaire). Tenez-vous en à cette poursuite, car vous êtes en tête, même si cela n’en a pas toujours l’air. La persévérance sera payante.

Le Bélier attaché gagnera à remarquer ce que les autres aiment chez votre partenaire, ce sur quoi ils les complimentent, comment ils sont perçus et appréciés par la famille, les collègues ou les amis. Voyez votre partenaire à travers les yeux d’un autre et éveillez une nouvelle appréciation pour lui.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Bélier

Taureau

21 avril au 21 mai

Carte de tarot : Deux baguettes

Sens: Toutes les options semblent bonnes

The Two of Wands est de bon augure pour que tout se passe bien, peu importe d’où vous partez ou ce que vous décidez de faire. Tous les chemins mènent à la romance pour les Taureaux gouvernés par Vénus cet hiver.

Les Taureaux célibataires pourraient être intrigués par un signe de Feu passionné (Lion, Bélier, Sagittaire). Peut-être qu’il se passe un peu un triangle amoureux ici, ou vous ne savez pas à quel point vous les aimez… laissez les choses évoluer, tout s’arrangera tout seul.

Les Taureaux attachés doivent suivre le courant un peu plus et lâcher les rênes du contrôle et de la possessivité. Vous pouvez trop réfléchir et faire pression sur vos partenaires pour qu’ils fassent ce que vous voulez faire.

Accompagnez leurs coups de coeur, leurs envies, leurs idées et leurs projets cet hiver, vous allez l’apprécier.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Taureau

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Carte de tarot : Sept de Coupes

Sens: Amoureux des rêves

The Seven of Cups consiste à donner vie à vos fantasmes, à activer votre vision idéale de l’amour et à le réaliser pour vous-même dans le monde réel.

Ainsi, les Gémeaux célibataires doivent utiliser la merveilleuse loi de l’attraction. Visualisez votre amour parfait, comment serait cette relation et imaginez que vous y êtes déjà. Rapprochez-le de vous en allant où vous iriez, en étant comme vous seriez, en vous habillant ou en vous comportant comme vous le feriez. Soyez un aimant.

Les Gémeaux attachés peuvent utiliser toutes leurs astuces créatives et activer de merveilleux jeux, jeux de rôle, fantasmes et rendez-vous de rêve avec leur autre moitié.

Montrez-leur à quel point vous pouvez rendre la vie magique, simplement en utilisant vos idées et votre imagination. Vous rendez la vie surnaturelle !

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Gémeaux

Cancer

22 juin au 23 juillet

Carte de tarot : Huit de pièces

Sens: Travaillez-y.

The Eight of Coins consiste à maintenir le cap, à s’y tenir, à travailler dur et à creuser… parce que les récompenses en valent la peine et qu’une percée incroyable est plus proche qu’il n’y paraît. Ne renoncez pas à l’amour.

Ainsi, les Cancers célibataires peuvent se sentir un peu meurtris ou fatigués, mais doivent maintenir leur foi et espérer que l’amour est là-bas. Il est! N’abandonnez pas maintenant.

Il est possible qu’un signe de Terre solide, fiable, sexy et fort (Capricorne, Vierge, Taureau) soit juste au coin de la rue.

Les Cancers attachés peuvent se retrouver à devoir travailler sur leur relation cet hiver. Essayer de nouvelles approches pour restaurer l’intimité, combler les divisions ou combler un fossé.

Faites l’effort et cela sera payant. Votre vie amoureuse peut être restaurée à ses anciens niveaux de passion et de plaisir.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le cancer

Leo

24 juillet au 23 août

Carte de tarot : As de Coupes

Sens: Un nouvel amour brillant

L’As of Cups est une carte d’amour majeure, pointant vers une passion nouvelle (ou ravivée) qui renouvelle en fait votre entière appréciation de la vie elle-même. Les choses vont devenir chaudes cet hiver.

Ainsi, les Lions célibataires recherchent les signes d’Eau de l’âme sœur (Poissons, Cancer, Scorpion) – il y aura une attraction et une connexion instantanées ici et les choses vont dégénérer très rapidement. C’est un amour majeur et durable de toute une vie.

Les Lions attachés se retrouveront à nouveau amoureux de leur partenaire. Cherchez à restaurer ce sentiment d’amour en consacrant du temps et des efforts à votre autre moitié. Traitez-les comme vous aimeriez être traité et introduisez de nouvelles activités et de nouvelles énergies dans votre temps ensemble. De nouvelles idées apporteront un nouveau sentiment d’optimisme et d’intimité.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Lion

Vierge

24 août au 23 septembre

Carte de tarot : La roue de la fortune

Sens: Tout change

La Roue de la Fortune est un signal que tout va changer cet hiver dans votre vie amoureuse, et bien qu’il puisse y avoir des hauts et des bas, vous vous retrouverez dans un meilleur endroit que celui où vous vous trouvez actuellement.

Ainsi, les Vierges célibataires pourraient trouver un nouvel amour dans un endroit vraiment surprenant, avec quelqu’un de très différent de votre type habituel. Garde l’esprit ouvert. Allez dans de nouveaux endroits, avec des personnes différentes, entreprenez de nouvelles activités. Sortez de votre zone de confort.

Les Vierges attachées ont besoin de faire bouger les choses consciemment et délibérément dans leur relation. Quelle que soit votre routine habituelle ensemble, faites les choses différemment.

Et soyez prêt pour ce changement initial qui déclenchera encore plus de changements et une nouvelle énergie. Tout cela aura un effet d’entraînement, qui ne sera pas entièrement sous votre contrôle. Et c’est bien. Allez avec.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Vierge

Plus : Astrologie



Balance

24 septembre au 23 octobre

Carte de tarot : Justice

Sens: Karma vous donne raison

La justice est la carte de tarot de votre signe, donc j’ai l’impression que c’est un présage que des problèmes ou des bouleversements de longue date vont être résolus en votre faveur, vous faisant vous sentir justifié, justifié et sûr de l’endroit où vous êtes amoureux.

Ainsi, les Balances célibataires peuvent avoir des nouvelles d’un ex qui les font sourire, d’une manière ou d’une autre. La balance de la justice est équilibrée, le karma s’est occupé des affaires.

C’est aussi un coup de pouce pour rechercher d’autres Librans célibataires.

Les Balances attachées peuvent voir un vieux problème refaire surface, mais de manière positive et curative. Enfin, vous avez raison ou vous êtes pris au sérieux ou justifié dans ce que vous avez fait. Vous sentez que c’est enfin réglé et cela vous permet à tous les deux d’avancer avec optimisme et bonne foi.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Balance

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Carte de tarot : Dix d’épées

Sens: Nouveau départ

The Ten of Swords est une carte tranchante et tranchante pour passer à autre chose, mettre fin à quelque chose, s’éloigner ou, à tout le moins, retirer chirurgicalement quelque chose de toxique ou de stressant d’une relation qui cause des problèmes. Cet hiver, vous videz votre vie amoureuse – pour le mieux.

Ainsi, les Scorpions célibataires doivent rompre impitoyablement les liens avec tous les ex, les badauds, les situations d’ami avec avantage, etc. et recommencer à zéro. Recherchez les signes d’Air brillants et vivants – Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu’un de nouveau.

Les Scorpions attachés sont une chambre de compensation. Cela pourrait être, sur l’une des échelles, aussi drastique que de laisser une relation négative ou s’estomper. Il peut également s’agir, à l’autre extrémité de l’échelle, d’éliminer les comportements toxiques ou nocifs, les influences ou les circonstances extérieures qui font chuter votre relation.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Scorpion

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Carte de tarot : Le monde

Sens: Vers un heureux pour toujours

Le monde est la dernière carte du tarot et représente l’accomplissement, l’accomplissement ultime, les cycles de croissance, quelque chose qui se termine pour que quelque chose de nouveau et de meilleur puisse commencer. Votre vie amoureuse évolue et grandit.

Ainsi, les Sagittaires célibataires pourraient rencontrer quelqu’un d’outre-mer (comme The World indique également des aspirations mondiales), peut-être un Taureau, un Lion, un Scorpion ou un Verseau. Cette personne pourrait très bien être votre amour « heureux pour toujours ».

Les Sagittaires attachés doivent laisser leur relation évoluer, passer au niveau supérieur, quel qu’il soit. Peut-être qu’un changement de décor, de domicile ou de lieu vous aidera à la fois à regarder les choses différemment et à vous revoir. Votre amour grandit.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Sagittaire

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Carte de tarot : Roi des baguettes

Sens: Nouvelle énergie

Le roi des baguettes apporte inspiration, action, prise de risque et sauts audacieux à votre vie amoureuse. Vous êtes peut-être en train de faire de grands changements, de prendre un risque courageux, de vous sentir comme si vous étiez dans une aventure.

Ainsi, les Capricornes célibataires sont définitivement d’humeur pour un partenaire du signe du Feu passionné et excitant – Bélier, Lion ou Sagittaire. Vous pouvez vous rencontrer lors d’un voyage, d’une sortie ou d’un voyage, et cela vous semblera frais et inspirant dès le départ.

Les Capricornes attachés recherchent un renouveau, une inspiration et une nouvelle énergie dans leur relation, et vous devez en être l’instigateur et l’initiateur. Mener par l’exemple. Si vous voulez que les choses soient différentes, soyez différent. Un voyage ou des vacances pourraient n’être que le coup d’envoi.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Capricorne

Verseau

22 janvier au 19 février

Carte de tarot : Six d’épées

Sens: Progrès et mouvement

Le Six d’épée apporte du mouvement, des progrès, des départs et des arrivées dans votre vie amoureuse cet hiver, qui seront tous cathartiques, guérissants et positifs. Tout ce qui a stagné ou bloqué se remettra à couler et à bouger.

Ainsi, les Verseaux célibataires sont bien adaptés à un autre signe Air en ce moment – ​​Gémeaux, Balance ou Verseau. Quelqu’un qui voyage ou est en train de déménager et de repartir à neuf. Ils entrent dans votre monde et vous vous entendez immédiatement.

Les Verseaux attachés feraient bien d’évaluer ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui est obsolète, ou ce qui tarde à rafraîchir leur relation. Les vieilles habitudes ont la vie dure. On rentre tous dans l’ornière. Regardez les choses avec un regard neuf et cherchez à vous mettre d’accord sur les habitudes, attitudes ou comportements dont vous pourriez tous les deux abandonner.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Verseau

Poissons

20 février au 20 mars

Carte de tarot : L’impératrice

Signification : Félicité et bonheur

L’impératrice représente Vénus et Mère Nature, un présage incroyable pour votre vie amoureuse hivernale. Naissances, grossesses, mariages, nidification, passion et aventure sexuelle, romance et épanouissement. Tout ce que vous voulez, c’est à vous.

Ainsi, les Poissons célibataires devraient être guidés par leur cœur et leurs passions, et se laisser tomber profondément amoureux. Un Taureau ou une Balance (les deux sont gouvernés par Vénus) sont indiqués par cette carte. Un amour d’une vie pourrait entrer dans votre vie.

Il est conseillé aux Poissons attachés d’investir dans leur relation et de se rapprocher plus que jamais. Il est peut-être temps de fonder une famille, d’avoir un animal de compagnie, d’emménager dans une nouvelle maison confortable et magnifique, de vous engager les uns envers les autres, de renouveler votre passion. Les choses vont aller mieux que jamais.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Poissons

Kerry King, la reine du tarot, utilise la sagesse du tarot et du signe astrologique pour créer des prévisions et des idées inspirantes, avec plus de 25 ans d’expérience dans la divination et de nombreux clients satisfaits partout dans le monde. Vous pouvez réserver une lecture personnelle et écrite, qui se présente sous la forme d’une brochure magnifiquement illustrée, via Etsy ou rejoindre son nouveau club de tarot et obtenir des prévisions hebdomadaires et plus encore pour 5 £ par mois.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : C’est la plus grande excitation physique de chaque signe astrologique



PLUS : Voici comment votre signe astrologique façonne votre esthétique personnelle



PLUS : La plus grande force… et faiblesse de votre signe astrologique

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();