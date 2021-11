Prévisions du week-end au Royaume-Uni : la tempête Wanda frappera la Grande-Bretagne avec des vents violents et de la pluie | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour le vent dans le nord de l’Écosse, de 20 heures samedi à 17 heures dimanche. Les météorologues ont également suggéré que la tempête tropicale Wanda pourrait apporter des conditions instables tout au long de la semaine à venir.

Aidan McGivern, prévisionniste du Met Office, a déclaré que ce week-end verrait un temps instable, mais « il y a une certaine incertitude » à propos de Wanda.

Il a déclaré: « La basse pression apportera un temps plus instable pour le week-end, mais il sera plus doux avec des vents du sud-ouest plutôt que du nord.

« Amélioration de l’image dimanche avec des vents plus légers et des éclaircies venant de l’ouest.

« La nouvelle semaine commencera bien, mais une zone de nuages, de vent et de pluie se déplacera de l’ouest.

« Il y a une certaine incertitude car elle est associée à une zone de basse pression qui se déplace vers l’Islande.

« L’incertitude est liée à la tempête tropicale Wanda qui » erre » sans but dans l’Atlantique.

« Il est possible que Wanda soit captée par le courant-jet, et si l’énergie créée par Wanda interagit avec le courant-jet d’une certaine manière, le courant-jet deviendra plus amplifié. »

M. McGivern a continué à dire que le temps humide dans la semaine à venir sera probablement observé dans le nord.

Il a dit : « Le temps le plus humide et le plus venteux sera au nord-ouest, et plus vous serez au sud, plus il sera installé.

«Il y aura de meilleures chances de temps plus sec et plus lumineux dans le sud, un ciel clair la nuit avec du gel et du brouillard.

« La douche occasionnelle qui passe. Vers la fin de la semaine prochaine, la haute pression pourrait exercer une influence plus dominante à travers le Royaume-Uni. »

Jo Farrow, prévisionniste chez Netweather, a déclaré que « la basse pression de l’Atlantique » apportera une « sorte de temps humide et très venteux ».

Elle a ajouté: «De faibles pressions ont perturbé l’Italie et la Méditerranée centrale, atteignant jeudi la Pologne avec des fronts froids s’étendant sur l’Adriatique et les Balkans.

«Cet énorme méandre est coupé samedi et le jet commence à traverser l’Atlantique Nord, développant le creux du week-end qui intéresse le Royaume-Uni.

« Vous remarquerez ce qu’était la tempête tropicale Wanda sur la carte de pression. C’est se promener, apportant un temps instable à l’ouest des Açores.

« En début de semaine prochaine, il pourrait virer vers le nord après sa transition extratropicale du week-end.

« S’il est rattrapé par une autre dépression atlantique qui se dirige vers l’Islande d’ici mardi, alors son énergie tropicale pourrait être ajoutée au mélange pour notre météo britannique.

« Cela apporterait à nouveau un temps humide et venteux en milieu de semaine, mais la confiance est faible. »

À la mi-novembre, la BBC prévient qu’un « creux » de glace scandinave pourrait faire des ravages sur les températures.

Cela signifie que le pays est confronté à des températures inférieures à la normale en raison de l’affaiblissement de la crête de haute pression en Europe centrale.

Si cela devait arriver, cela permettrait au creux de la dépression en Scandinavie de s’étendre vers le sud à travers l’Europe occidentale.

La prédiction risquée est en place entre le 8 et le 14 novembre, où le nord et l’est pourraient être inondés d’averses dans ces zones.

Les cartes de WXCharts et Netweather montrent également que de grandes parties du Royaume-Uni seront secouées par la neige après le 16 novembre.

À partir de midi le lundi 15 novembre, une grande partie du pays connaîtra des températures comprises entre 1 et 7 °C (33,8-44,6 °F).

De la neige devrait également tomber à partir de lundi, la côte nord-est de l’Écosse voyant jusqu’à 1 cm par heure s’installer au sol.

Les conditions froides devraient durer toute la semaine, lundi soir, la neige commencera à tomber dans le nord-est de l’Angleterre.

Le long du nord-est de l’Écosse, en particulier à Fort Williams, les températures pourraient atteindre un niveau inférieur à -6C (21,2F) le jeudi 18.