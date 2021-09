Prévisions ESPN: The Warriors, sixième de la Conférence Ouest

Après avoir échoué à se qualifier pour les séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons (ils avaient joué les finales au cours des cinq précédentes), Guerriers de l’état d’or sont revenus pour exciter leurs fans cet été après un marché dans lequel il ne semble pas qu’ils aient mal fait (ils n’ont pas non plus incorporé une grande star) et, surtout, pour le retour attendu de Klay Thompson (qui semble pouvoir revenir pour Noël) et la continuité de la performance stellaire de Stephen Curry.

Les connaisseurs de ESPN Ils ont fait leurs prédictions sur ce que l’équipe sera capable de faire la saison prochaine. Selon le magazine réputé, la Bay Area serait la dernière équipe « favorite » à remporter la Conférence Ouest et la placerait à la sixième place avec un record projeté de 48 victoires et 34 défaites.

Voici les prévisions d’ESPN pour l’Ouest pour la saison 2021/22 :

Jazz de l’Utah

Les Lakers de Los Angeles

Soleils de phénix

pépites de Denver

Les francs-tireurs de Dallas

Guerriers de l’état d’or

Et voici la position d’ESPN sur la position des Warriors :

Les Warriors semblent être loin de leur séquence de cinq voyages consécutifs en finale, étant donné que Golden State n’a pas participé aux séries éliminatoires ces dernières années. Mais Stephen Curry est toujours en pleine forme et son coéquipier Splash Brother Klay Thompson devrait revenir plusieurs semaines après avoir raté les deux derniers en raison de blessures au genou et au tendon d’Achille.

On verra ce qu’il se passe. Il est clair que les Warriors se sont renforcés via le repêchage ces deux dernières saisons et nous ne connaissons pas les performances que Wiseman (doit s’améliorer cette année), Kuminga et compagnie auront à court terme.

Des signatures telles qu’Otto Porter Jr., Nemanja Bjelica ou Andre Iguodala donnent sans aucun doute plus de conditionnement à une équipe dans laquelle Stephen Curry devrait continuer à son plus haut niveau, Klay Thompson revenir aussi bien que possible et Andrew Wiggins est à la hauteur.