Prévisions et analyses hebdomadaires : le taureau de Bitcoin est-il dépassé ?

Bitcoin a accumulé des gains au cours des dernières heures, mais ils ne sont toujours pas suffisants pour regagner la tendance haussière à court terme, ce qui fait penser à plus de gens que la course haussière est terminée.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 49 762,67 $, accumulant un gain de 2,59% au cours des dernières 24 heures.

Dans le graphique journalier BTC vs USDT, nous voyons que le prix n’a pas réussi à changer la direction baissière, composée de maximums et de plus bas de plus en plus bas.

Cependant, le fort rejet des prix bas observés le 4 décembre, ajouté à un plus bas plus bas atteint hier, laisse des signes que la force de vente s’épuise.

Néanmoins, tant que nous ne voyons pas de cassure de la résistance, il est plus probable que nous assistions à d’autres pertes à court terme, ou au moins à un comportement latéral. La résistance la plus proche est à 50 500 $.

Graphique‌ quotidien‌ BTC vs‌ ‌USDT.‌ ‌Source : ‌ ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

Les métriques en chaîne indiquent que la course haussière de Bitcoin n’est pas terminée

Même si le prix a baissé, les réserves de devises sur les bourses diminuent également, ce qui indique que les détenteurs déplacent toujours leurs BTC dans des portefeuilles froids dans une optique à long terme.

Aujourd’hui, les réserves de Bitcoin sur les bourses ont atteint un creux de 4 ans, juste au moment où la course haussière se terminait. Pendant le marché baissier de 2018, de plus en plus de pièces étaient déposées sur les bourses. Aujourd’hui, c’est exactement le contraire qui se produit.

Les réserves de Bitcoin sur les échanges. Source : CryptoQuant.

La revue hebdomadaire des métriques de Cryptoquant montre un biais plutôt haussier à long terme, mais avec un peu d’incertitude à court terme.

Les indicateurs liés à l’offre et à la demande sont généralement haussiers, tout comme ceux qui suivent le comportement des baleines.

Les oscillateurs techniques, généralement utilisés pour suivre les prix à court terme, sont pour la plupart neutres, le seul qui est baissier est l’oscillateur Momentum.

Le sentiment du marché, qui est souvent utilisé pour prévoir l’évolution des prix à court terme, est actuellement légèrement baissier.

Enfin, les indicateurs en chaîne sont quasiment tous neutres, à l’exception du S2F qui continue d’afficher une prévision très haussière pour les mois à venir.

Revue hebdomadaire des métriques Bitcoin. Source : CryptoQuant.

La force dominante est haussière, il est fort probable que le creux de la baisse soit déjà atteint

À partir du calendrier hebdomadaire, nous pouvons voir que les acheteurs sont toujours la force dominante ; elles sont susceptibles de nous surprendre à tout moment.

Avec la chute récente, le prix du Bitcoin a atteint une zone de support importante, près de 43 000 $, maintenant avec le rejet de ce niveau, il semble qu’un nouvel élan soit sur le point de s’amorcer, reprenant ainsi la course haussière.

Il n’y a pas encore de confirmations pour nous dire que les taureaux ont repris le contrôle. Mais maintenant, avec la propagation du pullback, il vaut la peine de surveiller le comportement pour évoluer en faveur de la tendance plus large.

Analyse graphique hebdomadaire BTC vs USDT. ‌Source : ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

