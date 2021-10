Prévisions hebdomadaires Bitcoin : le temps d’une correction ?

Après avoir atteint un sommet historique de 67 000 $, le prix du BTC a été entravé par une pression de vente importante de la part de ceux qui ont pris des bénéfices. Maintenant, une correction est en cours, et si vous voulez savoir quelle est la probabilité qu’elle se propage, consultez les prévisions Bitcoin hebdomadaires que nous publions ci-dessous.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 61K, accumulant une perte de 0,1% au cours des dernières 24 heures.

Que nous disent les métriques en chaîne ?

Alors que le prix baisse, les fondamentaux annoncent la possibilité d’un nouvel élan à partir des prochaines heures.

Les entrées de stablecoin sur les bourses ont explosé il y a quelques heures, ce qui pourrait signifier une partie des liquidités nécessaires pour inciter à nouveau les achats.

Stablecoin dépôts sur les échanges. Source : CryptoQuant.

L’indicateur SOPR à long terme, qui reflète le degré de gains et de pertes réalisés sur la chaîne BTC, nous indique que le cycle n’a pas encore commencé. Nous sommes encore dans un moment d’accumulation, lorsque l’expansion commence, nous pourrions voir beaucoup plus de volatilité.

Indicateur Bitcoin SOPR à long terme. Source : CryptoQuant.

Malgré le fait que le prix à un niveau record pourrait inciter de nombreuses ventes, la réalité est que les investisseurs s’attendent toujours à des rendements plus élevés. Cela se traduit par les sorties de BTC des échanges de plus en plus importants, vers des cold wallets arrangés pour la holding à moyen/long terme.

Bitcoin sort des échanges. Source : CryptoQuant.

Prévisions hebdomadaires Bitcoin

Dans le graphique journalier BTC vs USDT, nous voyons comment le prix a essayé de maintenir la zone de support immédiat, à près de 60 000 $.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 jours SMA restent croisées à la hausse et fonctionnent comme des supports dynamiques.

Bitcoin devrait conserver la zone de support dans laquelle il se trouve, s’il prévoit d’atteindre de nouveaux sommets dans les prochains jours sans trop de problèmes.

En cas de perte, nous pourrions voir des ventes jusqu’à 57 471 $. Plus bas, le prochain support est à 55 315 $.

Pour le moment, le scénario haussier est le plus probable. Non seulement parce que les taureaux ont toujours le contrôle, mais aussi à cause des fondamentaux positifs.

Graphique hebdomadaire

Cette prévision hebdomadaire Bitcoin semble être un peu délicate. Et nous voyons le prix être entravé par une zone de résistance pertinente, ce qui pourrait bien poser un peu plus de problèmes à court terme.

Cependant, la force dominante est sans aucun doute haussière, et la baisse que nous avons observée pourrait déjà suffire à reprendre la tendance.

Dans tous les cas, on ne peut exclure la possibilité que le prix se corrige un peu plus avant de continuer à monter. Nous pourrions voir un comportement latéral cette semaine à venir, puis de nouveaux sommets seront atteints.

Graphique hebdomadaire du prix du Bitcoin. Source : TradingView.

Niveaux clés à surveiller

Pour conclure cette prévision hebdomadaire Bitcoin, examinons quels sont les niveaux de support et de résistance sur lesquels nous devons garder un œil pour confirmer où sera le prochain mouvement majeur.

Pour ce faire, faisons une analyse du graphique BTC vs USDT avec des bougies d’une heure.

On voit que la tendance intraday est toujours baissière/latérale.

Une première confirmation que les taureaux ont repris le contrôle sera de franchir la résistance à environ 61 500 $. Pour les plus conservateurs, on peut s’attendre à ce que les 62 500 $ soient récupérés (SMA de 200 périodes).

Comme je l’ai déjà mentionné, le prix doit continuer à maintenir la zone de support à 60 000 $ pour éviter une nouvelle correction à court terme.

Prévisions hebdomadaires du prix du Bitcoin. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être acceptées comme conseil en investissement.

