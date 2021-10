Prévisions hebdomadaires Bitcoin Où se dirige le prix?

Le marché de la crypto vient de clôturer une excellente semaine, générant des attentes encore plus optimistes pour l’avenir. Pour savoir ce qui pourrait arriver au prix du Bitcoin dans un proche avenir, nous publions une prévision hebdomadaire ci-dessous.

Au moment de cette réaction, BTC se négocie à 55 400 $, accumulant un gain de 0,84% lors de la séance d’aujourd’hui et de 13,43% au cours des 7 derniers jours.

Les prévisions haussières se réaffirment

Les analystes sont désormais plus confiants, après que la hausse des prix a confirmé que la tendance avait repris.

L’analyste Minkyu Woo nous montre 2 métriques où nous voyons que le scénario actuel est assez similaire à celui où Bitcoin est passé de 20K au plus haut historique de 64K.

Les mesures sont les suivantes : ratio de pièces stables et de détenteurs à court terme. Les deux entament une dynamique qui pour Minkyu pourrait nous amener à 100k avant la fin de l’année.

Les perspectives à long terme sont beaucoup plus encourageantes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a 4 ans. Et c’est qu’actuellement le montant de BTC dans les échanges est aussi bas que celui qui était au début du rallye haussier de 2017.

Mais contrairement au rallye précédent où de plus en plus de devises étaient déposées sur les bourses, l’inverse s’est produit dans celui-ci. Et bien qu’il y ait moins d’offre liquide sur les marchés lorsque la demande augmente, une seule chose peut arriver.

Revue rapide de Burak Tamaç. Source : Crypto Quant.

Prévisions hebdomadaires Bitcoin basées sur une analyse technique

Dans le graphique hebdomadaire, nous pouvons voir comment le prix a réussi à reprendre sa tendance à moyen terme, après avoir atteint un support proche de 40K.

Aujourd’hui, la dynamique se développe, et il est fort probable qu’elle se propage davantage avant de céder la place à une correction.

L’objectif pour cette semaine à venir est de 58K, résistance restante avant le début du grand revers des derniers mois.

En regardant la situation dans son ensemble, nous comprenons que les gains actuels font partie d’un élan beaucoup plus large, qui devrait pousser le prix vers de nouveaux sommets historiques bien loin du précédent. Mais cela peut prendre plus d’une semaine.

Analyse graphique quotidienne

Pour rendre les prévisions hebdomadaires plus précises, examinons le graphique quotidien de Bitcoin.

BTC est entravé par une résistance à 55 816 $. S’il parvient à percer dans les prochaines heures/jours, ce qui est le plus probable jusqu’à présent, alors le terrain serait libre jusqu’à la résistance à 58 976 $, ce qui peut être un bon objectif pour cette semaine.

Nous devons également garder à l’esprit que le retracement que le prix a effectué ces derniers jours n’était pas assez sain. Pour cette raison, en cas de perte du support à 53 785 $, nous verrions une correction plus large peut-être à 52 663 $. Plus bas, le prochain support est à 48 500 $.

Quoi qu’il en soit, la tendance dominante est haussière, et en cas de baisse, la demande de ceux qui profitent des prix bas reprendra rapidement la direction précédente.

Prévisions hebdomadaires Bitcoin basées sur une analyse technique. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

