Prévisions hebdomadaires Bitcoin pour septembre 2021 Que disent les analystes ?

Après avoir accumulé de solides gains tout au long du mois d’août, Bitcoin s’est maintenant un peu garé, voire un peu baissé, et aujourd’hui pour savoir où il peut aller au cours de cette première semaine de septembre 2021, nous avons fait cette prévision.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 48 900 $, accumulant un gain minimum de 0,6% au cours des dernières 24 heures.

Prévisions Bitcoin pour septembre 2021

Lorsque nous examinons le graphique quotidien BTC vs USDT, nous identifions rapidement une tendance haussière claire à court terme, suivie des 8 moyennes mobiles EMA et SMA à 18 jours croisées à la hausse.

À l’heure actuelle, nous assistons à un repli en cours, qui a commencé après que le prix a été entravé par une résistance d’environ 50 000 $.

Pour le moment, le prix continue d’essayer de maintenir la direction haussière à court terme, en utilisant les moyennes mobiles comme supports dynamiques.

Le comportement actuel nous donne une prévision positive pour Bitcoin, franchir les 50.000$ durant cette première semaine de septembre est le scénario le plus probable.

La tendance à moyen terme pourrait se corriger, mais ce n’est pas une bonne idée d’attendre une baisse

A l’horizon hebdomadaire, on observe une dynamique assez développée, qui est désormais celle qui commence à céder du terrain aux vendeurs.

Si un léger épuisement des taureaux est observé, un recul pertinent pourrait devenir de plus en plus probable, cependant, ce n’est pas le moment d’attendre les ventes.

Les bénéfices actuels sont la conséquence de la reprise d’une tendance beaucoup plus large, qui a à plusieurs reprises repris la demande au-dessus de 30 000 $.

Maintenant, l’élan pourrait tranquillement aller à la recherche de nouveaux sommets historiques. Briser la résistance à 40 000 $ plus le croisement haussier des moyennes mobiles nous indique que les chances sont biaisées du côté des acheteurs.

L’objectif à court terme observé à partir de ce graphique est de 58 352 $.

Analyse et prévisions Bitcoin, septembre 2021. Source : TradingView

C’est ce que disent les analystes

La positivité a pris le pas sur le sentiment du marché grâce aux gains récents. Cela se reflète dans la vision de la grande majorité des analystes.

Will Clemente, un analyste cryptographique renommé, populaire sur la plate-forme Twitter, nous rappelle que le canal amont sur lequel Bitcoin se trouve est très susceptible d’être rompu à la hausse, avec un mouvement massif.

Le célèbre PlanB nous montre l’indicateur qu’il a lui-même adapté et popularisé, appelé Stock to Flow. On y voit une prévision de 100 000 $ avant la fin de l’année.

Le modèle stock-to-flow #bitcoin prévoit 100 000 $ d’ici Noël, le modèle temporel (rendements décroissants, cycles d’allongement) 30 000 $. Les prochains mois seront déterminants. Notez que la superposition de couleur est un signal en chaîne (pas le temps de réduire de moitié), indiquant que nous sommes entre le bas (bleu) et le haut (rouge), conformément à S2F. pic.twitter.com/OS0pAKduq4 – PlanB (@ 100trillionUSD) 27 août 2021

L’investisseur et ingénieur Blockchain Alex Wice nous a récemment alertés que nous vivons la dernière chance d’acheter du Bitcoin pour moins de 50 000 $, car il pense que le test ATH pourrait déclencher un FOMO massif.

La dernière chance d’acheter du Bitcoin à moins de 50 000 $. Les retests ATH ont une façon d’apparaître et d’induire une FOMO et une attention massives. – Alex Wice (@AWice) 29 août 2021

Le compte officiel de WhaleMap, une entreprise qui analyse le comportement des baleines de Bitcoin, dit qu’il n’y a aucune raison d’être baissier en ce moment. Le rapport risque/rendement semble assez attractif si l’on analyse les données sur la chaîne.

Aucune raison d’être baissier pour l’instant. Les récompenses de risque semblent plutôt positives si vous examinez les données en chaîne. Beaucoup d’UTXO n’ont pas été dépensés à 46 200 $ et peu de pression de vente jusqu’à 57 400 $. pic.twitter.com/cBfhWIhrET – carte des baleines (@whale_map) 26 août 2021

Selon vous, que peut-il arriver au Bitcoin en ce mois de septembre ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !

