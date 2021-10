Prévisions hebdomadaires de Bitcoin : un nouveau record de tous les temps est-il en route ?

Le prix de la plus grande crypto-monnaie essaie de rester à 60 000 $, alors que le positivisme se répand dans l’écosystème. Aujourd’hui, nous publions une prévision Bitcoin hebdomadaire, examinant certains fondamentaux pertinents et l’action des prix.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 60 852 $, accumulant un léger gain de 0,22% au cours des dernières 24 heures et de 10,45% au cours des 7 derniers jours.

Vendredi dernier, nous avons vu un sommet de 62 933 $, un prix jamais vu depuis la mi-avril, grâce au sentiment haussier qui a favorisé la nouvelle de l’approbation d’un ETF Bitcoin négocié sur le marché boursier américain, qui pourrait entrer dans le ring cette semaine. .

La SEC n’a pas encore confirmé que ce sera le cas. Cependant, plusieurs analystes s’accordent à dire que la présentation d’un prospectus modifié pour le lancement de l’ETF ProShares est un signe avant-coureur que ce sera bientôt une réalité.

Le prospectus produit par ProShares (un fournisseur de produits négociés en bourse aux États-Unis) a été soumis au régulateur l’été dernier, et il est fort probable qu’il s’agisse du premier ETF Bitcoin à être approuvé. Il devrait commencer à être négocié demain, le 18 octobre.

Il y a un bon matelas pour que le prix continue d’augmenter

Mais cette nouvelle n’alimente pas plus que la volatilité. Vraiment au fond, c’est que nous voyons le coussin qui permet à plus de profits de continuer à s’accumuler.

Ce coussin est constitué d’une faible dynamique de l’offre et d’une demande croissante.

Le Bitcoin étant un actif dont l’offre est très limitée, le comportement de son prix est fortement influencé par la liquidité dont dispose cet actif.

L’un des meilleurs signaux que nous pouvons actuellement observer est la métrique Supply Shock causée par les détenteurs de Bitcoin à long terme.

Dans cette métrique, nous voyons que ceux qui accumulent du BTC avec un œil sur le long terme provoquent le choc d’offre le plus élevé de l’histoire. Dans le passé, lorsque des situations similaires se produisaient, elles annonçaient toujours le début d’un grand rallye haussier.

Si le signal est vrai, alors comme je l’ai commenté à plusieurs reprises, le plus haut historique actuel tombera en deçà à mesure que le nouvel élan se développera.

Prévisions hebdomadaires Bitcoin

Dans le graphique BTC vs USDT avec des bougies hebdomadaires, nous observons comment le prix a franchi la résistance la plus pertinente de mon point de vue (58 352 $).

Maintenant, le prix est un peu entravé par l’offre qui existe dans la zone où le rallye s’est arrêté à la mi-avril.

Il est très peu probable que cette zone soit un obstacle encore longtemps.

La force haussière est sans aucun doute dominante. Un élan se développe et il ne montre pas encore d’épuisement.

Dans cette prévision hebdomadaire Bitcoin, nous pouvons enfin dire qu’un nouveau record historique sera atteint au cours des prochains jours.

Mais avant de nous faire entièrement confiance, voyons d’abord ce que nous dit le graphique journalier.

Graphique journalier

Dans le laps de temps avec les bougies quotidiennes, nous voyons une nette tendance haussière à court terme, composée de bas et de hauts de plus en plus élevés.

Aujourd’hui, le prix continue de développer un petit recul. En raison du peu de force dont font preuve les vendeurs, il semble fort probable qu’un nouvel élan s’amorce dans les prochaines heures.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que le prix du Bitcoin se situe dans une zone de résistance quelque peu pertinente, nous pouvons donc envisager un comportement latéral plus large dans cette prévision hebdomadaire avant de reprendre la tendance.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

