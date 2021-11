Prévisions hivernales au Royaume-Uni : la neige va frapper l’Angleterre dans quelques JOURS alors que les cartes montrent que le vortex polaire va bombarder la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

Sur une période de 24 heures entre le 21 et le 22 novembre, la neige tombera sur de vastes régions du nord de l’Angleterre ainsi que sur une grande partie de l’Écosse. Les perspectives mensuelles pour novembre de BBC Weather indiquent que des températures plus froides sont également en route. Décrivant les conditions de gel à venir et la possibilité de neige, les prévisions du Met Office britannique ont déclaré: « Un début de période plutôt froid sera probablement suivi d’une brève reprise des températures.

« C’est avant une éventuelle tendance à la baisse plus tard dans le mois.

« Cela entraînerait une probabilité croissante de conditions hivernales, principalement sur les hauteurs du nord, mais avec un léger risque pour les niveaux inférieurs. »

Des météorologues travaillant pour la BBC ont déclaré que des conditions météorologiques instables auront un impact sur le Royaume-Uni jusqu’à la mi-novembre.

Les dernières prévisions de la BBC ont déclaré: « Un changement de modèle est à l’horizon alors que nous entrons dans le dernier tiers de novembre et le début de décembre.

À partir du dimanche 21 novembre et des jours suivants, « les soirées peuvent devenir suffisamment fraîches pour que de fortes gelées se développent » alors que le front froid de l’Arctique se dirige vers le sud au-dessus de la Grande-Bretagne.

Les prévisions de la BBC à court terme concernent également des conditions plus sèches et plus froides.

Cependant, le système météo créera des « conditions moins venteuses » qui évolueront au cours de la semaine, notamment « à travers l’Irlande du Nord et le Pays de Galles ».

Le système météorologique de l’Atlantic High « créera des interférences et empêchera tout système plus puissant » venant de l’est.

Se référant au système Atlantic High, la BBC a déclaré que « cela signifierait que tous les systèmes qui frôlent les îles britanniques auront tendance à être du côté le plus faible avec des précipitations relativement réduites ».

Pour les conditions immédiates à court terme, la BBC a déclaré qu’il y aurait des « risques de temps froid anormal ».

Ce temps froid alimentera des conditions de vents violents se développant principalement en Ecosse.