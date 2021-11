Prévisions hivernales au Royaume-Uni : NEUF pouces de neige attendus la semaine prochaine alors que les nouvelles cartes deviennent BLANCHES | Météo | Nouvelles

Les Britanniques peuvent s’attendre à de fortes averses de neige dans une grande partie du pays à partir du vendredi 26 novembre. Les dernières cartes de profondeur de neige produites par WXCharts montrent de vastes régions du pays virant au blanc alors que les averses hivernales se sont propagées plus au sud au cours du week-end.

Jusqu’à neuf pouces (24 cm) devraient s’accumuler dans le nord-ouest de l’Écosse d’ici le dimanche 28 novembre, suggèrent les cartes.

Le Met Office a mis à jour ses prévisions pour la semaine prochaine et a averti « de la neige probable sur les hauteurs et pouvant parfois tomber à des niveaux bas ».

Les prévisions à long terme du Met Office du 22 novembre au 1er décembre ont ajouté plus au sud qu’il y a « une légère chance de temps hivernal ».

Les prévisions météorologiques de la BBC « air islandais » atteindront le Royaume-Uni vers la fin de la semaine prochaine, faisant chuter les températures vers le point de congélation dans la majeure partie du pays.

Les dernières cartes produites par Netweather.TV montrent que le risque de neige à travers le Royaume-Uni augmente fortement à partir de mercredi prochain.

Le modèle montre une zone sombre de rouge se déplaçant à travers les régions occidentales de la Grande-Bretagne depuis l’Atlantique Nord.

La menace de conditions hivernales explose d’ici vendredi prochain, avec des modèles de risque de neige couvrant l’Écosse, le nord de l’Angleterre et le sud-est devenant une nuance de rouge, cela indique que la probabilité de neige est supérieure à 70%.

Des vents forts devraient pousser l’air plus froid vers le sud-est vendredi prochain et jusqu’au week-end.

Les prévisions à long terme du Met Office pour la semaine prochaine indiquent: «Les hautes pressions se situeront souvent à proximité de l’ouest ou du sud-ouest du Royaume-Uni pendant cette période.

«Cela aura tendance à amener un flux d’air du nord ou du nord-ouest plus froid que la moyenne pendant un certain temps. Les conditions les plus instables se trouveront probablement dans les régions du nord.

Ici, des averses ou des périodes de pluie plus longues sont probables avec de la neige probablement sur des terrains plus élevés et pouvant parfois tomber à des niveaux bas.

« Des vents forts sont possibles dans le nord, en particulier autour des côtes. Plus au sud, il est probable qu’il reste un peu plus sec avec moins d’averses, mais il y a même une légère chance de temps hivernal ici.

« Aux moments où les vents se relâchent, les conditions plus claires et plus calmes qui prévalent entraîneront des nuits froides avec du gel et du brouillard. »

Les prévisions à long terme de la BBC du 22 au 29 novembre ont ajouté : « Une configuration plus sèche mais plus froide est susceptible de commencer la semaine, alors que la haute pression s’établit davantage au sud de l’Islande.

« Une poussée secondaire d’air islandais plus froid devrait arriver au cours de la seconde moitié de la semaine, ce qui fera encore baisser les températures. De fortes gelées peuvent survenir certains soirs en fin de semaine.

« Quelques épisodes d’averses de pluie et même quelques averses de neige éparses peuvent figurer dans le cadre de cette poussée de froid secondaire, principalement en Écosse, qui peut également connaître une augmentation des vents au fur et à mesure que la semaine avance. »