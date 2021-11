Prévisions hivernales au Royaume-Uni : un grand gel engloutit la Grande-Bretagne alors que les températures plongent à -7 ° C – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni : le Met Office prévoit une baisse des températures

Selon les derniers graphiques WX, les températures devraient chuter alors que novembre commence à se terminer et que décembre commence. À minuit le 30 novembre, les températures à Londres avoisinent -2C à la fin du mois.

Cependant, Birmingham et les Midlands verront les températures chuter à -7C alors que le temps glacial continue de frapper le pays.

Sur la base des derniers graphiques, le pays connaîtra des températures glaciales dès le lundi 22 novembre, les Britanniques devant se réveiller à des températures de -0C dans tout le pays.

L’ensemble de l’Écosse – d’Édimbourg jusqu’à Inverness – verra les températures chuter à 0°C.

Le temps glacial se poursuivra en Angleterre alors que Newcastle et Cumbria verront également 0C.

Les températures devraient chuter la semaine prochaine (Image: ./WX Charts)

Bien que Londres, les Midlands et le sud-est verront des températures plus douces, il est peu probable qu’elles atteignent plus de 4°C dans la capitale.

Le temps froid devrait se poursuivre tout au long du reste du mois de novembre alors que l’hiver arrive officiellement.

À 18 heures le 25 novembre, l’Écosse subira toujours le plus gros du froid, Inverness étant sur le point de voir les températures chuter à -1C.

Le nord-est de l’Angleterre connaîtra également des températures d’environ 0C et -1C.

Comme avant, il y aura des températures plus douces pour Londres et le sud de l’Angleterre, avec des températures pouvant atteindre 6C dans la capitale.

Ce temps plus doux ne durera pas longtemps car le temps glacial descendra sur tout le pays.

Sur la base des dernières cartes WX, le pays tout entier sera recouvert de givre et peut-être de neige à mesure que les températures baisseront.

Londres et le sud-est devraient connaître des températures d’environ 0 °C d’ici minuit le 29 novembre.

Records météorologiques du Royaume-Uni (Image: Express)

En remontant le pays, le Pays de Galles verra des températures comprises entre -2C et -1C – Newcastle et le nord-est étant prêts à voir le temps chuter entre -1C et -4C.

Comme toujours, l’Écosse connaîtra le froid glacial le plus dur, car les températures dans les Highlands chuteront considérablement à -10C.

Ces températures glaciales se poursuivront jusqu’au dernier jour de novembre, tout le pays connaissant un temps inférieur à moins 0C.

Inverness et les Highlands verront les températures chuter à -12C.

La météo hivernale au Royaume-Uni va changer la semaine prochaine (Image: WX Charts)

Les températures chuteront également à -5C à Édimbourg, tandis que Newcastle et le nord-est devraient connaître des températures de congélation d’environ -4C à -6C.

Dans le sud de l’Angleterre, les températures seront plus douces que dans le reste du pays mais descendront en dessous de 0C.

Ceux qui recherchent une pause par rapport au temps baltique devraient être déçus car les températures glaciales se poursuivront en décembre.

À 6 heures du matin le 30 novembre, l’Écosse verra les températures chuter à -12C tandis que Newcastle et le nord-est continueront d’être autour de -5C.

Le temps va devenir froid la semaine prochaine (Image: WX Charts)

Le reste du pays, y compris Cardiff, Londres et Birmingham, verra les températures chuter entre -4C et -2C.

Heureusement, ce gros gel ne durera que quelques jours car les températures augmenteront légèrement de 0 mais pas au-dessus de 0C – au début de décembre.

Le 2 décembre à midi, les températures en Écosse passeront de -12 °C à -5 °C à Inverness.

Édimbourg et le nord-est de l’Angleterre verront également le temps grimper jusqu’à -2C.

Les températures chuteront en décembre (Image: WX Charts)

Manchester, Birmingham, Cardiff, Londres et le sud-est de l’Angleterre resteront également froids avec des températures variant de -1C à -4C.

Les prévisions à long terme du Met Office pour le 24 novembre au 3 décembre se lit comme suit : « Le temps arrivera généralement au Royaume-Uni du nord, apportant des conditions plus froides et des intervalles de pluie ou d’averses.

« Averses hivernales probablement sur les hauteurs, et pouvant parfois tomber à des niveaux bas.

« La haute pression persistera autour de l’ouest et du sud-ouest du pays, permettant des conditions plus stables de temps en temps avec la possibilité de quelques éclaircies parfois, mais aussi une sensation de froid, avec des gelées nocturnes probables.

« Assez venteux tout au long de la période, mais lorsque des conditions plus claires et plus calmes prévaudront, cela entraînera un brouillard pendant la nuit. »