Prévisions météo à long terme au Royaume-Uni : 100 jours de soleil pour faire fondre la Grande-Bretagne dans une frénésie caniculaire de 30 ° C | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: le Met Office prévoit un ciel ensoleillé à travers le pays

Les Britanniques ont rôti à des sommets torrides de 28 ° C cette semaine, après des semaines de pluie et de ciel gris en mai. Tyler Roys, météorologue principal et prévisionniste européen en chef chez AccuWeather, a maintenant prédit que le temps chaud pourrait persister sur une période stupéfiante de 100 jours (trois mois) jusqu’en septembre. Il a ajouté que le Royaume-Uni pourrait voir les températures atteindre des sommets “au-dessus de la normale” de 30 ° C dans le sud-est de l’Angleterre pendant l’été.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Une grande partie de cet été sera plus proche de ce qui est attendu … près de la normale.

“La meilleure chance pour toute chaleur significative (supérieure à 30 ° C pour le sud de l’Angleterre) se produira en juillet et début août.

“Ce à quoi nous nous attendons pour cet été, ce sont des températures qui seront des montagnes russes avec quelques jours inférieurs à la normale et quelques jours supérieurs à la normale.

“Pour le moment, nous ne nous attendons pas à une chaleur prolongée cet été, au mieux le sud de l’Angleterre sera au bord de toute chaleur.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne est prête à cuire cet été (Image : GETTY/WXCHARTS)

“Plus au nord, en Écosse, il fera plus humide que la normale, mais nous ne pouvons pas exclure que les températures soient également légèrement supérieures à la normale ailleurs de fin août à septembre.”

Les températures devraient également continuer à se rapprocher de 30C vers la fin juin dans le sud-est, selon WCHARTS.

L’Essex, Londres et le Kent pourraient voir des sommets torrides de 22 ° C le mercredi 16 juin, ce qui pourrait marquer le début de la chaleur estivale.

Plus au nord, Birmingham et Peterborough pourraient se prélasser dans des maximales de 18 ° C le même jour, tandis que Manchester et Leeds sont légèrement plus fraîches à 13 ° C.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les températures pourraient pousser de 30 ° C au cours des prochaines semaines (Image: WXCHARTS)

Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook, a ajouté que les conditions chaudes devraient persister jusqu’en août, bien que de brèves perturbations de la pluie puissent également frapper.

Il a déclaré dans ses prévisions estivales : “Un temps mitigé pendant une grande partie du mois de juillet, bien que l’accent puisse être mis au début sur des conditions plus sèches et plus chaudes.

« Les températures dans l’ensemble sont privilégiées pour être proches de la moyenne saisonnière.

“La seconde moitié pourrait être de plus en plus instable avec la probabilité de fortes averses de pluie.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les graphiques montrent que la Grande-Bretagne devient orange foncé alors que la chaleur se propage (Image: WXCHARTS)

“Cependant, des périodes plus sèches et plus chaudes sont encore probables.

“Bien que les températures devraient être proches de la moyenne saisonnière dans l’ensemble, des variations importantes sont possibles.”

M. Gaze a ensuite ajouté que la seconde quinzaine d’août pourrait voir une “période très chaude”.

Il a déclaré: “Le temps le plus sec sera probablement dans le sud et l’est, mais un risque accru de fortes averses ou d’orages signifie que les variations locales pourraient être importantes.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : le temps chaud pourrait durer tout au long de la saison estivale (Image : WXCHARTS)

« Les températures devraient être supérieures à la moyenne lorsqu’elles sont agrégées sur l’ensemble de la période.

“En seconde période, les chances de périodes stables et très chaudes augmentent.”

Les prévisions à long terme du Met Office entre le samedi 19 juin et le samedi 3 juillet indiquaient également que des “conditions chaudes” pourraient arriver à mesure que la saison estivale progresse.

Les prévisions indiquent: “Les températures resteront probablement moyennes à plus chaudes que la moyenne avec un risque accru de conditions chaudes.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : les régions du sud-est pourraient connaître les températures les plus chaudes (Image : WXCHARTS)

“Beaucoup de beau temps sec dans une grande partie du Royaume-Uni pour la fin juin.

“Il pourrait y avoir quelques averses par endroits et peut-être parfois de la pluie dans l’extrême nord.

“Les températures sont susceptibles d’être au-dessus de la moyenne.”

Un autre prévisionniste estime que la canicule pourrait devenir encore plus intense au cours des prochains jours.

Les graphiques de température maximale GEFS de Weather Outlook pour juin montrent que certaines parties du Royaume-Uni atteindront 36 ° C (96 ° F) le 16 juin.

L’intense devrait se concentrer sur Londres.