Prévisions météo à long terme : un nouveau graphique montre une explosion de trois jours après une vague de chaleur torride au Royaume-Uni | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni a connu une vague de chaleur cette semaine avec des températures atteignant 30 ° C dans de nombreuses régions. Maintenant, le pays est préparé aux tempêtes au cours des deux prochains jours, avec un avertissement météo jaune émis par le Met Office dans la plupart des régions jeudi. Cependant, il peut y avoir une autre vague de temps chaud le week-end après les tempêtes.

Les dernières cartes thermiques de Netweather montrent trois jours de chaleur dans le sud entre le vendredi 10 septembre et le dimanche 13 septembre.

Vendredi, Londres, Brighton et Southampton pourraient atteindre des sommets de 24C, tandis que l’Essex, Leeds et Doncaster atteindront des sommets de 22C.

Un jour plus tard, le sud-est pourrait connaître des journées plus chaudes, avec Londres et Essex potentiellement à nouveau 24C.

Plus au nord, Leeds, Bristol et Birmingham pourraient voir des sommets de 21C.

Et dimanche, Essex et Londres pourraient à nouveau voir 24C, tandis que Hertfordshire, Kent et Sussex voient 22C.

Brian Gaze, prévisionniste chez Netweather, a prédit que l’air plus chaud frapperait le sud au cours du week-end.

Il a ajouté qu’il pourrait encore y avoir de brèves périodes de pluie et des conditions instables plus au nord.

Il a déclaré: “Le thème plutôt instable se poursuit vendredi avec les averses les plus fortes affectant probablement le nord et l’est de l’Angleterre.

“Pour le moment, dimanche s’annonce principalement sec dans le nord, mais il y a un risque de pluie dans le sud. Un ciel couvert pourrait conduire à des conditions plutôt fraîches.”

Les prévisions à long terme de la BBC entre le mercredi 8 septembre et le dimanche 12 septembre prévoyaient des conditions plus sèches au cours du week-end après les tempêtes en milieu de semaine.

Les prévisions indiquaient: “Une fin de semaine plus humide est prévue pour la plupart du Royaume-Uni à terme, avec quelques orages et de fortes averses pour clore la semaine de travail.

“Les températures vont rapidement se modérer à partir d’un milieu de semaine très chaud, pour se rapprocher de la norme saisonnière d’ici le week-end.

“L’ouragan Larry, quant à lui, devrait aider à créer une crête anticyclonique qui poussera de l’ouest au cours du week-end, envoyant des dépressions en Scandinavie.

“Cela apportera un temps plus sec mais plus frais pour une grande partie du Royaume-Uni, mais il reste un risque de pluie pour le sud et l’est de l’Angleterre.”

Le Met Office s’attendait également à ce que le reste du mois de septembre connaisse des conditions mitigées de tempêtes et également des “températures supérieures à la moyenne” /

Les prévisions mensuelles ont déclaré: “La confiance est généralement faible.

“Le scénario le plus probable est que les conditions restent globalement plus instables de la mi-septembre à la fin septembre, au-delà desquelles une tendance à des conditions plus stables est probable, en particulier dans le sud.

“Au cours de la période instable, il existe un très faible risque de conditions très perturbées, peut-être orageuses.

“Les précipitations devraient être supérieures à la moyenne, bien qu’elles puissent avoir tendance à être proches ou plus sèches que la moyenne fin septembre et début octobre.

“Les températures devraient rester au-dessus de la moyenne tout au long.”