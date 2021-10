Prévisions météo au Royaume-Uni: avertissement de tornade alors que des tempêtes de 87 mph dans l’Atlantique frapperont la Grande-Bretagne en HEURES | Météo | Nouvelles

Le Met Office a déclaré qu’un temps humide et venteux pour la plupart des régions du Royaume-Uni pour le reste de la journée et que la première semaine de novembre est sur les cartes. La vitesse du vent pourrait atteindre plus de 50 milles à l’heure tout au long d’aujourd’hui et la semaine prochaine, cela est prévu.

Steven Keats, météorologue au Met Office, a déclaré que les conditions commenceraient à « dégrader » dans l’ouest tout au long de dimanche.

Il a déclaré: « Plus loin dans l’ouest, de fortes pluies vont s’intensifier et il y aura de fortes pluies venant de l’Atlantique.

« Cela dominera le temps jusqu’à demain.

« De fortes pluies s’enfonceront dans… les parties occidentales de l’Angleterre et du Pays de Galles et seront accompagnées de vents assez forts et en rafales. »

M. Keats a déclaré que certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre pourraient voir des vents d’environ 40 ou 50 milles à l’heure, ce qui pourrait « potentiellement causer des problèmes ».

Il a ajouté: « Ce sera un début assez fou dimanche.

« Compte tenu du fait que les arbres sont en pleine feuille et que le sol est assez saturé dans de nombreuses zones, vous pourriez en avoir un ou des arbres qui tombent.

« Ça va être très instable. »

Cela survient également après que plusieurs avertissements d’inondation ont été émis samedi et que certaines régions ont reçu plus d’un mois de pluie en 48 heures.

Pendant ce temps, le météorologue Tom Morgan a déclaré que le Met Office ne pouvait pas confirmer que des tornades avaient frappé le Royaume-Uni, mais ne les exclurait pas tout au long de la journée.

Il a ajouté : « Nous avons une zone atlantique profonde de basse pression qui apporte une très forte bande de pluie et des vents violents sur tout le pays, mais particulièrement dans le sud de l’Angleterre.

« Nous avons vu de très fortes rafales de vent sur la côte sud … et quelques rapports de dommages causés par les vents.

« Il n’est pas exclu qu’il y ait eu de brefs nuages ​​en entonnoir localisés ou des tornades.

« Au cours des deux derniers jours, nous avons vu des rapports et vu des photos de nuages ​​en entonnoir et de jets d’eau, qui ressemblent à des tornades. »

Les tornades se produisent lorsque les nuages ​​en entonnoir s’étendent de la base des nuages ​​au sol, a déclaré M. Morgan.

Il a ajouté que des vitesses de vent de 87 mph ont été enregistrées à un endroit exposé sur l’île de Portland dans le Dorset, et qu’il y a eu des rafales de 60 mph dans le Hampshire, le Dorset, le Wiltshire et le Sussex.