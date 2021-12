Selon les cartes météorologiques de WXCharts, le Royaume-Uni devrait connaître cinq jours de neige pendant la période de Noël. La neige devrait commencer la veille de Noël en Écosse et se répandre dans tout le pays alors que le Royaume-Uni se dirige vers le nouvel an. Le jour de Noël, le Royaume-Uni devrait voir jusqu’à 10 cm de neige dans certaines parties de l’Écosse, y compris Inverness et Aberdeen.

D’ici le 29 décembre, certaines parties de l’Écosse peuvent s’attendre à jusqu’à 20 cm de neige tandis que le reste du Royaume-Uni – aussi loin au sud que Londres – peut s’attendre à jusqu’à 10 cm de neige.

Jim Dale, météorologue principal chez British Weather Services, a déclaré que l’Écosse connaîtra des températures glaciales, car la région sera « au congélateur » le jour de Noël.

La dernière fois que le Royaume-Uni a vu un Noël blanc généralisé, c’était en 2010.

Alors que M. Dale a reconnu que la météo à venir est « une image assez mitigée », il a déclaré à Express.co.uk que de nombreuses régions du Royaume-Uni devraient s’attendre à un temps froid et à des chutes de neige.

Il a déclaré: « C’est une image assez mitigée.

« L’Ecosse est dans le congélateur – des flambées de neige qui auront été in situ dès le réveillon de Noël.

« Je pense que pour une grande partie de l’Écosse – en particulier les hauteurs, les Highlands, les Grampians – ce sera un Noël blanc.

« Que cela tombe réellement sur Glasgow, Aberdeen et Édimbourg, c’est une autre question. Il va certainement faire assez froid, il s’agit simplement de savoir s’ils obtiennent un flocon ou non, mais ils sont au congélateur. »

« Mais les hauteurs sont particulières où vous verrez un vrai Noël blanc avec de la vraie neige qui tombe. »

Les prévisions de Noël du Met Office indiquent: « Jusqu’à jeudi, d’autres épisodes de pluie arrivent de l’ouest, se heurtant à de l’air plus froid essayant de pousser vers le sud, ce qui est susceptible de tomber sous forme de neige sur les terres les plus élevées d’Écosse.

« Plus au sud, sous les nuages, des zones de brouillard pourraient se former pendant la nuit, s’améliorant lentement jusqu’à vendredi matin.

« Les vents du nord se renforcent à travers l’Écosse la veille de Noël, aidant à creuser l’intersection entre l’air froid et l’air plus doux plus au sud. Ces vents forts donneront une sensation de froid avec le risque de blizzards sur les hauteurs du nord de l’Écosse. »

Il ajoute : « La principale incertitude pour le jour de Noël est de savoir où se rencontrera la frontière entre l’air froid et l’air plus doux et donc où se trouvent les plus grandes chances de neige.

« Actuellement, les régions les plus susceptibles d’être dans l’air plus froid sont l’Écosse, l’extrême nord de l’Angleterre et l’Irlande du Nord où il y a une possibilité de neige, en particulier sur les hauteurs. »

Selon M. Dale, le reste du pays connaîtra un temps plus doux mais pourrait connaître une vague de froid à l’approche du nouvel an.

Parlant des Midlands, il a déclaré: « Encore une fois, pendant la seconde moitié de la journée, plus vers la soirée et la nuit, il y a des chances d’un peu de grésil ici et là, probablement aussi loin au sud que le Warwickshire jusqu’au Lincolnshire.

« Dans le sud, en ce moment c’est la pluie. Il fait froid mais c’est la pluie.

« D’ici le lendemain de Noël, je pense que nous serons tous dans le froid d’ici là.

« Le froid aura gagné et il ouvre la porte à quelques jours plus froids. »