Prévisions météo au Royaume-Uni : des orages, des coups de vent et 100 mm de pluie vont écraser la Grande-Bretagne – dernières cartes | Météo | Nouvelles

De fortes averses ont frappé une grande partie du Royaume-Uni pendant la nuit avec des éclairs extrêmes mettant le feu à des maisons dans le sud de l’Angleterre. Les équipes d’urgence sont intervenues samedi matin après que de violentes tempêtes ont détruit les toits de deux propriétés jumelées dans le Hampshire – les équipes ont remarquablement déclaré que personne n’avait besoin d’assistance médicale.

Les Britanniques ont subi une vague de chaleur d’une semaine avec des températures supérieures à 30 ° C, mais le Met Office a remplacé les avertissements de chaleur extrême par deux alertes jaunes pour les orages.

Ils sont actuellement en vigueur jusqu’à dimanche soir, avec jusqu’à 80-100 mm de pluie également attendus.

Une zone de basse pression est en passe d’engloutir le pays avec une menace accrue de foudre, de grêle et de rafales de vent, a déclaré le Met Office.

Les dernières cartes météorologiques montrent une bande de temps humide et venteux se précipitant vers la Grande-Bretagne.

Les cartes produites par Wxcharts montrent une tempête se rapprochant d’Europe dimanche soir – avec les régions du nord-est de l’Angleterre et de l’Écosse dans la ligne de mire.

Les graphiques de rafales de vent de pointe montrent les zones côtières vers l’est du Royaume-Uni virant au rouge, indiquant des rafales supérieures à 40 mph.

Les régions du sud de l’Angleterre devraient connaître les conditions météorologiques les plus humides au cours du week-end, avec 11 alertes d’inondation actuellement en place à Londres, dans le Kent et à East Anglia et dans ses environs.

M. Michaelwaite a ajouté que les régions du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles seraient les plus durement touchées par les averses demain et a mis en garde contre un autre système de temps humide se préparant dans la mer du Nord.

Il a ajouté: «Aujourd’hui, une grande partie du sud de l’Angleterre et du sud du Pays de Galles est menacée d’attraper une averse, mais dimanche, ce risque devient plus concentré sur le coin sud-est et East Anglia alors que la dépression responsable se déplace vers l’est à travers le nord de la France.

“Nous devrons également surveiller un peu un autre système dépressionnaire dans la mer du Nord plus tard dimanche, ce qui pourrait apporter de la pluie et des averses dans le nord-est de l’Angleterre et peut-être aussi dans l’est de l’Écosse.

“Ailleurs, dimanche sera principalement sec avec juste le risque extérieur d’une averse ou d’une tempête, ceux du nord et de l’ouest profitant du meilleur du soleil car cette basse pression au sud jette pas mal de nuages ​​au nord sur l’est, le sud et centre de l’Angleterre.