Prévisions météo au Royaume-Uni : des vents forts frapperont la Grande-Bretagne à 62 km/h pendant la nuit | Météo | Nouvelles

Les cartes et les graphiques montrent qu’à partir de 21 heures, le Royaume-Uni connaîtra des vents violents le long des zones côtières. Cela précède un risque plus élevé d' »averses hivernales » à l’approche de la mi-novembre.

Les cartes WXCharts montrent que la pression de l’Atlantique provoquera des vents plus forts.

À 21 heures, des rafales de vent allant jusqu’à 62 km/h frapperont le nord-est de l’Angleterre et de l’Écosse, avec des rafales allant jusqu’à 39 km/h dans une grande partie de la Grande-Bretagne.

A minuit, de fortes pluies frapperont également le nord-est, avec des averses pouvant atteindre 5 mm par heure.

Les pluies se propageront au sud et à l’ouest tout au long de la matinée, tout en diminuant à une averse maximale de 3 mm par heure.

Terry Scholey, Netweather Forecaster, a déclaré que le week-end à venir « devrait être assez raisonnable », avec des vents plus forts jeudi soir.

Il a déclaré: « Alors qu’une dépression active s’approche de l’Irlande du Nord par l’ouest, toutes les parties voient un vent du sud se rafraîchir après la tombée de la nuit.

« Il y aura des rafales de force coup de vent dans toute la province et dans certaines parties de l’ouest de l’Écosse. Le vent frais aidera à lever une partie de l’obscurité, mais tous, sauf l’est et le sud-est, verront de la pluie ou des averses avant le matin.

« Il y aura des rafales plus lourdes dans le nord et l’ouest, mais tout au-dessus de l’East Anglia et du sud-est devrait être léger et inégal par une nuit douce lorsque les températures ne devraient pas descendre en dessous de 7 à 11 ° C. »

Le Met Office a également déclaré qu’il y aurait probablement une baisse des températures au début de la semaine prochaine, puis à nouveau à la fin du mois.

Les prévisionnistes ont déclaré: « Rester changeant et automnal, en particulier au nord jusqu’au début de cette période, car les systèmes dépressionnaires dominent, parfois accompagnés de pluie et de vents forts.

« Ailleurs, alors que la pluie est parfois possible, des conditions plus sèches et plus lumineuses sont plus probables dans les régions du sud et du sud-est, bien que de la pluie atteindra probablement même parfois ici.

« Un début de période plutôt froid sera probablement suivi d’une brève reprise des températures, avant une nouvelle tendance probable à la baisse plus tard dans le mois.

« Plus tard dans le mois, il y aura également une probabilité croissante de conditions hivernales, principalement sur les hauteurs du nord, mais avec un léger risque de baisse des niveaux. »

Les prévisions à long terme du Met Office pour le nord-ouest de l’Angleterre suggèrent « un démarrage plutôt froid » jusqu’à la mi-novembre et « une probabilité croissante de conditions hivernales » plus tard dans le mois.

D’ici la fin du mois, les températures devraient baisser « légèrement en dessous de la moyenne » pour la période de l’année.

Un porte-parole du Met Office a déclaré au MEN: « Il y a des signes qu’un temps plus froid peut arriver parfois plus tard dans le mois, plus particulièrement dans le nord du Royaume-Uni, avec la possibilité de neige parfois principalement sur le un terrain plus élevé.

« Il est typique à la période de l’année de voir des interludes plus froids et un peu de neige. »

Cependant, ils ont déclaré qu’il était « trop ​​tôt à ce stade pour donner des détails exacts sur les quantités et les horaires de neige ».

Le météorologue du Met Office, Alex Deakin, a déclaré que les vents d’ouest commenceraient à dominer à partir de la semaine prochaine, ce qui signifie que les températures seront assez douces.

Les cartes de WXCharts affirment qu’entre 5 et 10 cm de neige pourraient tomber au Pays de Galles et dans le nord de l’Angleterre le 23 novembre.

Ils prédisent également des chutes de neige pouvant atteindre 10 pouces (25 cm) dans certaines parties de l’Écosse et du nord-est de l’Angleterre entre le 23 et le 25 novembre.

L’agence a prédit que les températures pourraient chuter entre -7C et -11C cette semaine-là.