Prévisions météo au Royaume-Uni : des vents violents frapperont la Grande-Bretagne alors que des pannes de courant se profilent CE week-end | Météo | Nouvelles

Après un mois de septembre inhabituellement chaud, les météorologues disent que le week-end ramènera un “front froid” avec des vents forts qui augmenteront tout au long de la semaine. Les cartes montrent un front occidental de temps humide poussant vers l’est à travers le Royaume-Uni, avec des pluies atteignant 5 mm par heure dans une grande partie du pays.

Mary Gilbert, météorologue d’AccuWeather, a déclaré à Express.co.uk que le reste de la semaine deviendrait “très actif” avant le “front froid” du week-end.

Elle a déclaré: «Une puissante tempête devrait pousser l’Irlande et le Royaume-Uni à la fin de cette semaine et inaugurer des périodes de vents forts à presque coup de vent.

« Les vents de ce niveau peuvent être localement dommageables dans la nature et il existe un risque de dommages aux arbres et de pannes de courant.

«Des périodes de fortes pluies peuvent également accompagner ces vents en rafales.

“Toutes les zones prises sous un déluge peuvent rencontrer des problèmes d’inondation localisés, en particulier dans les zones de faible altitude ou à faible drainage.”

Dan Stroud, météorologue opérationnel du Met Office, a également déclaré à Express.co.uk que le week-end apporterait “des pluies persistantes et parfois fortes susceptibles de se déplacer vers le nord-est à travers le Royaume-Uni”.

Il a ajouté: “Les vents se renforcent dans le sud et l’est tard samedi après-midi et en soirée avec des coups de vent côtiers, avec des rafales à 60-70 mph le long de la côte sud par endroits.

“La zone de nuages ​​organisés et de pluie localement forte devrait se dégager du nord et de l’est dimanche, mais pourrait persister dans l’extrême nord-est de l’Écosse pendant une grande partie de la journée où elle restera venteuse pendant une grande partie de la journée, encore une fois avec des coups de vent côtiers. “

Les cartes de WXCharts suggèrent qu’un front humide frappera le Royaume-Uni à partir de minuit jeudi.

Tout au long de la nuit, les pires conditions météorologiques se feront sentir dans le nord-est de l’Angleterre et de l’Écosse, avec des précipitations allant jusqu’à 5 mm par heure et des vents allant jusqu’à 62 mph.

À midi, le pire de la période humide pour le nord devrait s’atténuer, tandis que des plaques de fortes pluies seront observées à Liverpool ainsi qu’au Pays de Galles, dans le sud-ouest et l’est de l’Angleterre.

Une autre forte vague de pluie frappera l’Écosse et le nord de l’Angleterre vendredi à minuit, avec des pics de 5 mm par heure enregistrés pour la deuxième nuit consécutive.

Aucun avertissement n’est en vigueur du Met Office pour ces jours.

Cependant, M. Stroud a ajouté que “la confiance dans les détails n’est pas élevée pour le moment”, en raison du front météorologique actif.

Les prévisions du Met Office pour jeudi prévoyaient une “bande de pluie se déplaçant vers le sud-est à travers le Royaume-Uni, bien que l’extrême sud-est puisse rester sec”, avec des “périodes ensoleillées” à travers le nord-ouest.

Leurs perspectives du vendredi au dimanche ont ajouté: “Rester instable avec des averses ou des périodes de pluie plus longues affectant toutes les zones, bien que des interludes plus secs et plus lumineux soient attendus.

“Généralement venteux avec des coups de vent côtiers parfois.”

Dans les prévisions à long terme du Met Office pour octobre, les experts prédisant beaucoup de pluie, de vent et de températures froides pour le début du mois.

Ils prévoient que la première moitié d’octobre connaîtra une basse pression qui se traduira par des averses ou des épisodes de pluie plus longs.

Le prévisionniste météorologique de la BBC Stav Danaos a également averti mercredi: «Un jet actif est empilé dans des zones profondes de basse pression qui continueront à se frayer un chemin d’ouest en est.

“Il se déplacera de l’Irlande vers le Royaume-Uni, le nord de la France, le nord de l’Allemagne, le Danemark et la Scandinavie, puis se poursuivra en Europe de l’Est.”