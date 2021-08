Prévisions météo au Royaume-Uni : La canicule européenne torride pour voir un coup de soleil en JOURS – cartes | Météo | Nouvelles

in

Une bande de temps chaud à travers l’Europe devrait frapper le Royaume-Uni d’ici le week-end, avec des graphiques prévoyant un maximum de 23C (73F) le 24 août. Les températures les plus élevées seront situées dans le sud de l’Angleterre avec plusieurs zones du sud. côte en voyant les températures osciller entre 22-23C. Londres et certaines parties du sud-est verront le mercure planer autour de 21C (69,8F) en raison des cartes de haute pression.

Dans le Nord et les Midlands, le mercure verra des températures comprises entre 17 et 20 °C samedi après-midi.

Cependant, Liverpool pourrait voir un sommet de 21 ° C alors que les Britanniques reçoivent un coup de soleil tardif.

La bande de temps chaud devrait arriver au Royaume-Uni le 1er septembre selon les graphiques de WX Charts.

Le 2 septembre, le graphique montre des températures atteignant un maximum de 22 °C dans le nord-ouest.

Commentant la météo entre jeudi et dimanche, la BBC a rapporté que le nord de l’Angleterre connaîtra des périodes de sécheresse.

Ils ont déclaré: “Au cours de la journée, le soleil se développera du nord et le soir, de nombreux habitants du Royaume-Uni verront un mélange de nuages ​​épars et de périodes ensoleillées.

“Vendredi commencera nuageux mais des éclaircies devraient se développer dans l’après-midi pour les régions du nord-ouest et du sud.”

Selon WX Charts, ces températures chaudes du début de l’automne resteront jusqu’au 8 septembre.

JUST IN : Brexit LIVE : « Nous avons voté pour reprendre le contrôle ! Boris a émis un rappel

Plus tard dans le mois, la BBC a prédit le retour d’un temps plus frais dans le pays alors que le Royaume-Uni progressait vers l’automne.

Ils prévoient entre le 13 et le 26 septembre : « La basse pression devrait être la principale force motrice de la météo tout au long du mois de septembre, avec seulement de brèves déviations parfois.

“Les modèles informatiques ont montré des signaux cohérents pour que ce soit le modèle principal.

“Nos analogues historiques, où nous examinons les années précédentes depuis 1950 qui ont vu des modèles météorologiques à grande échelle similaires à cette année à des fins de comparaison, sont également en accord, donc dans l’ensemble, la confiance est élevée à moyenne que nous verrons une basse pression de manière plus cohérente.

“Cela signifie une seconde moitié du mois plus humide, souvent plus fraîche que la normale, avec une possibilité de fronts météorologiques ou de tempêtes plus forts vers la mi-septembre.

“Plus tard dans le mois, il y a des signes encourageants qu’une haute pression pourrait s’installer en Russie, ce qui conduirait à des fronts lents au Royaume-Uni.”