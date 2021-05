Prévisions météo au Royaume-Uni: la carte thermique devient orange alors que le système haute pression engloutit le Royaume-Uni SEMAINE PROCHAINE | Météo | Nouvelles

BBC Weather: Carol Kirkwood prévoit une augmentation des pluies

Le Royaume-Uni a été frappé par des orages généralisés et des pluies torrentielles cette semaine, le mois de mai étant en passe de devenir l’un des plus humides jamais enregistrés. Mais Brian Gaze, un prévisionniste à Weather Outlook, a déclaré que les températures devraient bientôt se sentir “beaucoup plus chaudes” alors que la haute pression commence à monter à partir d’une direction ouest la semaine prochaine. Il a également partagé ses derniers modèles météorologiques qui montraient des nuances brûlantes de rouge et d’orange balayant le Royaume-Uni entre le mercredi 26 mai et le vendredi 28 mai.

Il a ajouté que cette haute pression pourrait se rapprocher du Royaume-Uni “plus tôt que prévu”.

M. Gaze a écrit sur Twitter: “Des développements intéressants avec le GFS12z d’aujourd’hui. La haute pression entre en jeu plus tôt que prévu?”

Il a également déclaré à Express.co.uk: «Le temps inhabituel devrait se poursuivre cette semaine avec des averses, des averses et des pluies plus longues parfois.

“Il y a aussi un potentiel de coup de vent dans le sud et le sud-ouest du Royaume-Uni ce jeudi et vendredi.

Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne pourrait cuire à des températures de 20 ° C (Image: WXCHARTS / NETWEATHER)

“La semaine prochaine commencera probablement frais et pluvieux, mais il y a de plus en plus de signes d’accumulation de haute pression en provenance de l’ouest.

«Cela pourrait conduire à une météo beaucoup plus calme au cours de la seconde moitié de la semaine prochaine.

«Parce que l’air emprisonné sous la haute pression sera assez frais, les températures n’auront rien de spécial pour la période de l’année.

“Néanmoins, avec plus de soleil, des vents plus légers et des conditions généralement plus sèches, il devrait sembler beaucoup plus chaud que récemment.”

Prévisions météo au Royaume-Uni: les cartes montrent que la haute pression semble frapper le Royaume-Uni (Image: WEATHER OUTLOOK)

Les températures pourraient remonter jusqu’à l’adolescence la semaine prochaine alors que les derniers graphiques de Net Weather montrent 16C frappant Kent et Douvres dans le sud-est de l’Angleterre le mercredi 26 mai.

Au cours du week-end et en juin, les cartes montrent également un air plus chaud balayant les régions du sud et de l’est après des semaines de températures inférieures à la moyenne.

Surrey pourrait voir des sommets du 19 ° C le dimanche 30 mai, tandis que Londres pourrait voir le 18 ° C et Southampton 17 ° C.

Le mercredi 30 juin, les températures pourraient remonter à 20 ° C à Londres, Birmingham, Nottingham et Stoke, selon WXCHARTS.

Prévisions météo au Royaume-Uni: les régions du sud-est pourraient se prélasser à 20 ° C (Image: WXCHARTS)

Plus au nord, Leeds et les Yorkshire Dales pourraient également voir 17 ° C le même jour.

Les prévisions mensuelles de M. Gaze prévoyaient également que des “journées très chaudes” frapperaient le sud entre le 15 et le 31 mai.

Il a dit: «Au début, une période plus sèche et plus stable peut se développer pendant plusieurs jours. Dans le sud, il peut devenir assez chaud.

«Plus tard, une transition vers des conditions météorologiques plus changeantes est favorisée.

Prévisions météo au Royaume-Uni: les dernières cartes de chaleur montrent de l’air chaud qui monte au Royaume-Uni (Image: NET WEATHER)

«Les pluies et les températures deviennent proches de la norme pour la seconde quinzaine de mai.

“Par conséquent, certaines journées chaudes ou même très chaudes sont possibles.”

Les températures supplémentaires prévues à long terme du Met Office pourraient augmenter d’ici la fin du mois à mesure que les conditions deviendraient plus sèches et plus stables.

Les prévisions entre le dimanche 23 mai et le mardi 1er juin indiquent: “Le temps instable se poursuit jusqu’au début de la période, avec des averses généralisées.

Prévisions météo au Royaume-Uni: l’air chaud pourrait balayer la Grande-Bretagne vers le haut (Image: WXCHARTS)

«Des pluies persistantes sont également possibles, devenant fortes localement et se déplaçant vers l’est à travers le Royaume-Uni, en particulier dimanche.

«Au fur et à mesure que la semaine prochaine avance, il y a une chance que des conditions plus stables s’établissent progressivement.

«La pluie et les averses vont probablement se dissiper vers l’est, laissant des conditions plus sèches et moins venteuses d’ici la fin de la semaine.

«Les températures devraient rester plutôt fraîches, tout en étant agréables au soleil.

Prévisions météo au Royaume-Uni: les températures chaudes pourraient durer jusqu’en juin (Image: WXCHARTS)

“Alors que nous entrons dans la semaine suivante, les choses deviennent plus incertaines, mais les indications suggèrent une poursuite du temps plus sec avec la possibilité que les températures commencent à augmenter légèrement.”

Les prévisions mensuelles de Netweather pour mai préviennent que tout temps chaud pourrait encore être interrompu par des averses de pluie.

Les prévisions indiquaient: “Restant instable et plutôt frais au début, mais avec probablement un bref intervalle plus fin et plus chaud après le week-end.

«Bien que le moment précis soit difficile, le Spring Bank Holiday pourrait connaître quelques jours estivaux très chauds.

Prévisions météo au Royaume-Uni: la fin du mois de mai pourrait voir des conditions plus sèches et stabilisées (Image: WXCHARTS)

«Mais dans une période probablement de grande variabilité, des épisodes plus fins risquent d’être ponctués d’averses.

«Certains pourraient être lourds avec des orages localement violents, principalement dans le sud, entraînant le risque de nouvelles inondations« soudaines ».

«De fortes fluctuations de température semblent probables, en particulier à l’Est, les totaux des précipitations variant considérablement.

“Il devient probablement plus fin et plus chaud plus généralement en fin de période.”