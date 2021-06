Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devient rouge à l’arrivée de la vague de chaleur de 27 ° C – cartes à long terme | Météo | Nouvelles

BBC Weather: certaines parties de l’Europe sont prêtes pour une chaleur “record”

La haute pression devrait faire monter les températures en flèche le mois prochain après une fin de bruine en juin. Les dernières cartes météorologiques de Netweather montrent des nuances de chaleur rouge couvrant tout le pays le mercredi 7 juillet. Les cartes montrent également des températures atteignant 27 ° C dans le Kent, dans le sud-est le même jour.

Ailleurs, Londres pourrait voir des sommets de 26C, tandis que les zones de la côte sud, y compris Southampton, Portsmouth et Brighton, se prélassent à 25C.

Plus au nord, Leeds et Manchester pourraient également voir 27C et Durham et Glasgow en Écosse cuire à 24C.

Les cartes montrent également que la chaleur persiste dans le sud-est jusqu’au dimanche 11 juillet, avec Londres à 21 ° C, tandis que Bristol, Kent, Essex et Surry voient 20 ° C.

Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook, a déclaré que les “périodes de chaleur” peuvent brièvement être interprétées par la pluie.

Prévisions météo au Royaume-Uni : la haute pression pourrait faire monter les températures en flèche en juillet (Image : NETWEATHER/GETTY)

Il a déclaré: “Au cours de la première moitié de juillet, le temps a été mitigé pendant une grande partie de la période, bien que l’accent puisse être mis au début sur des conditions plus sèches et plus chaudes.

« Les températures dans l’ensemble sont privilégiées pour être proches de la moyenne saisonnière.

“Au cours de la seconde moitié, de plus en plus instable avec la probabilité de fortes averses de pluie.

“Cependant, des périodes plus sèches et plus chaudes sont encore probables.”

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures pourraient atteindre 27°C en juillet (Image : NETWEATHER)

Les prévisions à long terme de la BBC le lundi 5 juillet et le dimanche 11 juillet ont ajouté que la haute pression pourrait aider les températures à se réchauffer pendant cette période.

Les prévisions indiquaient: “L’anticyclone ne sera probablement pas loin au sud-ouest, et cela pourrait parfois étendre une crête vers le nord-est en direction du Royaume-Uni.

« Cela expliquera certaines périodes plus sèches, en particulier dans le sud et le sud-est.

“Il y a une confiance modérée dans les perspectives générales, avec des chances que cette haute pression se renforce plus près des îles britanniques.

Prévisions météo au Royaume-Uni : le sud-est pourrait voir de l’air chaud persister plus tard en juillet (Image : NETWEATHER)

“Cela apportera des conditions plus sèches, plus chaudes et plus calmes dans de nombreuses régions, bien que la trajectoire de basse pression puisse encore se trouver à proximité ou à travers l’Écosse.”

Le Met Office a ajouté que les températures devraient être “au-dessus de la normale” entre le mercredi 9 juin et le vendredi 9 juillet.

Il disait: “Les vents sont généralement légers et chauds ou varient pour la plupart.

“La confiance est alors plus faible, mais le pays est le plus susceptible de voir une scission entre le sud-ouest et le nord-est, les parties sud et ouest connaissant des averses et peut-être des périodes de pluie plus longues, avec le meilleur des temps secs au nord et à l’est .

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures pourraient également atteindre 20 °C jusqu’en Écosse (Image : WXCHARTS)

“Les températures devraient avoir tendance au-dessus de la normale, notamment dans certaines parties du nord-est.

“Les vents restent légers à modérés pour la plupart, bien que parfois forts à l’ouest.”

Les prévisions à long terme ont ajouté que des périodes “très chaudes” pourraient durer tout le mois de juillet.

Les prévisions du Met Office entre le samedi 10 juillet et le samedi 24 juillet ont déclaré: “Bien que la confiance reste faible pendant cette période, l’accent est mis sur un temps beau et sec pour la majorité du Royaume-Uni pendant une grande partie du reste du mois de juillet.

“Certaines régions du nord-ouest peuvent peut-être connaître un peu plus de pluie et plus de nuages ​​qu’ailleurs, mais dans l’ensemble, il y a un très faible risque de conditions orageuses, en particulier dans les régions du sud, et plus probablement plus tard dans la période.

Prévisions météo au Royaume-Uni : les cartes deviennent rouges à mesure que l’air chaud arrive au Royaume-Uni (Image : WXCHARTS)

“Les températures supérieures à la moyenne continuent de maintenir le signal le plus fort, ce qui augmente la possibilité de certaines vagues de chaleur ou de chaleur.”

Les prévisions à long terme de Netweather pour juillet indiquaient qu’un “temps chaud et ensoleillé” pourrait balayer le pays, avec de brèves périodes de pluie.

La prévision a déclaré: “Il semble probable que le régime météorologique global ne changera pas beaucoup au cours de cette période, mais il y a une chance importante qu’une haute pression se déplace dans une grande partie du pays à un moment donné de la semaine, ce qui signifie qu’il sera probablement plus chaud et plus ensoleillé dans l’ensemble pour la majorité du pays.

“L’anticyclone devrait être assez dominant pendant cette période, potentiellement avec l’anticyclone centré plus à l’est apportant un temps ensoleillé chaud/chaud en particulier au sud et à l’est de la Grande-Bretagne, bien que la confiance à cet égard soit relativement faible à cette plage.”