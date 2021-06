Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devient rouge avec le retour de la vague de chaleur de 28 ° C – cartes à long terme | Météo | Nouvelles

Aujourd’hui est officiellement le jour le plus long de l’année car le solstice d’été est arrivé, mais la journée semble avoir été ralentie par des épidémies de pluie dans de nombreuses régions. Cependant, les prévisions à long terme de la BBC ont prédit que des températures caniculaires pourraient revenir d’ici la mi-juillet, car une vague de chaleur potentielle pourrait s’emparer du pays. Les dernières cartes thermiques de Netweather montrent également que le début du mois de juillet démarre avec l’ensemble du Royaume-Uni couvert de nuances de rouge alors qu’il est saisi par des sommets de près de 30 ° C.

Les régions du nord-ouest, notamment Manchester et Coventry, pourraient connaître les températures les plus chaudes de 28 ° C le lundi 5 juillet, tandis que les Yorkshire Dales et Leeds rôtissent également à 27 ° C.

Glasgow en Écosse pourrait également voir des sommets de 27C le même jour, tandis que Newcastle et Middlesbrough ont une moyenne de 26C.

Londres, Kent et Essex dans le sud-est peuvent également voir des cadeaux de 25C.

Les prévisions de la BBC entre le lundi 5 juillet et le dimanche 18 juillet indiquaient : « Vers la mi-juillet, la tendance sera probablement assez changeante avec des périodes mixtes de sécheresse et de chaleur et une probabilité croissante d’une brève vague de chaleur.

“L’étendue de l’influence des hautes pressions en Europe occidentale et septentrionale est la principale source d’incertitude pour les prévisions.

“Les modèles informatiques sont très enthousiastes à l’idée de développer un fort anticyclone à l’est au-dessus de l’Allemagne et en Scandinavie d’ici la mi-juillet.

“Ce serait un modèle très chaud pour le Royaume-Uni avec un potentiel de vagues de chaleur.”

Il a ajouté: “Il y a un risque de 30% que la haute pression s’accumule fortement et nous voyons un temps plus chaud avec un plus grand risque de vagues de chaleur.”

“La confiance reste faible pour cette période, mais il est possible que des périodes de conditions généralement stables se poursuivent, entrecoupées de périodes parfois brièvement instables.

“La plupart des précipitations provenant des fronts entrant dans le pays se produiront sur le nord du Royaume-Uni.

“Les températures resteront probablement autour de la moyenne pour cette période de l’année, de nombreuses régions connaissant un temps chaud.”

Les prévisions mensuelles de Netweather prévoyaient également qu’un anticyclone brûlant des Açores entraînerait des conditions ensoleillées entre le lundi 5 juillet et le dimanche 11 juillet.

La prévision a déclaré: “Il semble probable que le régime météorologique global ne changera pas beaucoup au cours de cette période, mais il y a une chance importante qu’une haute pression se déplace dans une grande partie du pays à un moment donné de la semaine, ce qui signifie qu’il sera probablement plus chaud et plus ensoleillé dans l’ensemble pour la majorité du pays.

“Des conditions plus nuageuses plus fraîches affecteront principalement le nord de la Grande-Bretagne, où les vents d’ouest et du nord-ouest se manifesteront souvent sur le flanc nord-est de l’anticyclone des Açores.

« On s’attend donc à ce que les températures moyennes soient généralement supérieures à la normale, généralement de 1 à 2 °C.

« Il sera généralement plus sec et plus ensoleillé que la moyenne cette semaine, mais pour le nord et l’ouest de l’Écosse, un ensoleillement proche de la moyenne est plus probable.

“Les totaux de précipitations sont également susceptibles d’être plus proches de la normale sur une grande partie de l’Écosse, mais ont toujours tendance à être inférieurs à la normale dans l’ensemble.”