Prévisions météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne devient ROUGE dans les nouveaux classements – Les Britanniques vont cuire dans le glorieux 25C | Météo | Nouvelles

Le temps chaud s’installera à partir de cet après-midi, faisant grimper les températures jusqu’à 24 °C vers 18 heures aujourd’hui (75,2 °F) et se poursuivant jusqu’à dimanche. Les graphiques de températures de Netweather montrent que le centre et le sud-est de l’Angleterre connaîtront les températures les plus élevées entre 21C (69,8F) et 24C.

Les couleurs orange sanguine sur les cartes ne s’étendront cependant pas largement à l’Écosse et au Pays de Galles, les températures devant être plus modérées.

Le mercure culminera entre 17C (62,6F) et 19C (66,2F) à travers le Pays de Galles et entre 17C et 21C à travers l’Écosse.

Pendant ce temps, le Met Office a déclaré que certaines poches d’Angleterre, juste au nord de Londres, pourraient également voir des sommets de 24C ou 25C (77F).

Le prévisionniste de Netweather, Jo Farrow, a déclaré: «Il existe une longue frontière frontale frappante qui s’étend de l’Atlantique au Royaume-Uni, puis à travers la mer Baltique.

« De nombreuses régions du Royaume-Uni ont profité de la chaleur et du soleil de septembre et ce sera le cas samedi.

« Il fera chaud mais avec un peu plus de nuages. »

Le modèle chaud sera maintenu dimanche avec des températures qui devraient culminer à 22C (71,6F) et 23C (73,4F) dans la moitié est de l’Angleterre.

Pendant ce temps, le sud-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles connaîtra des températures plus modérées comprises entre 17C (62,6F) et 20C (68F).

De fortes pluies traverseront l’Angleterre jusqu’aux premières heures de lundi.

Ce sera alors une belle journée pour l’est de l’Angleterre et de l’Écosse, tandis qu’il y aura de fortes averses dans l’ouest.

Mme Maxey a ajouté: «Nous avons un front froid qui se dirige vers l’Irlande du Nord et l’Écosse dimanche, puis traverse d’est en ouest du Royaume-Uni lundi.

“Cela apporte des pluies potentiellement abondantes.

“Il y a encore un peu de soleil éparpillé lundi mais nous pourrions voir des averses plus fortes.

“La grêle et le tonnerre sont également un risque pour le nord et l’ouest, donc lundi annonce un réel changement vers le temps de style automnal.”

Cela survient alors que les gens ont été avertis par l’AA de ne pas recharger leurs voitures “en dehors de leurs routines normales” avant de planifier des voyages potentiels le week-end pour profiter de la météo.