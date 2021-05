Prévisions météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne fait face à 13 JOURS de chaleur – les graphiques à long terme montrent la canicule de juin | Météo | Nouvelles

Selon les derniers graphiques, les températures devraient osciller autour de 20 ° C jusqu’à la mi-juin en raison d’une bande de temps chaud qui frappe le pays. À partir d’aujourd’hui, de grandes parties du Royaume-Uni devraient voir les températures grimper à au moins 18 ° C chaque jour, rapporte WX Charts. Selon le prévisionniste, Londres connaîtra les températures les plus élevées aujourd’hui, la capitale atteignant 19 ° C cet après-midi.

Dimanche, les températures à travers le pays augmenteront et de nombreuses régions verront le mercure grimper à 19 ° C.

La semaine prochaine, cependant, les prévisionnistes s’attendent à ce que le mercure grimpe à 21°C pour Londres, les Midlands et le sud-est de l’Angleterre.

Le sud-ouest et le nord de l’Angleterre verront le mercure à un niveau légèrement inférieur à 19°C le 31 mai.

Le 1er juin devrait être les jours les plus chauds de la vague de chaleur de 13 jours avec des températures généralisées atteignant 21 ° C dans tout le pays.

En effet, selon les graphiques de température de WX Charts, Leeds, Manchester et Londres pourraient connaître des sommets de 22°C mardi.

Comme le montrent les graphiques d’anomalies de température, le mercure devrait être de 4 à 8 °C plus élevé que prévu pour la période de l’année.

Alors que le 1er juin devrait être le plus chaud au cours de cette période, les températures maximales resteront à 18C en moyenne, entre le 2 juin et le 11 juin.

Un bref pic de mercure est attendu dans l’est de l’Angleterre le 4 juin, l’East Anglia devant voir 22°C dans l’après-midi.

JUST IN: Brexit LIVE: Alerte concernant un complot visant à supprimer l’accord commercial avec l’Australie

“Les températures restent probablement autour ou au-dessus de la moyenne pour cette première semaine.

“D’ici la fin de la période, il y a un signal vers une tendance plus générale au refroidissement, vers un retour vers des températures plus moyennes.

«Des conditions fines et sèches généralisées vont probablement persister, mais il y a aussi le risque continu d’averses; ces conditions instables deviennent plus probables dans le nord et le nord-ouest du pays, avec des zones du sud-est connaissant des conditions plus stables.

Le 11 juin, les températures chuteront cependant, alors que le temps caniculaire touche à sa fin.

En raison d’un front météorologique venant de l’Atlantique, des averses généralisées sont attendues dans plusieurs régions du pays.