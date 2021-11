Prévisions météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne fait face à DEUX SEMAINES de neige alors qu’un gros gel s’abat sur le pays | Météo | Nouvelles

Des pans du Royaume-Uni ont été touchés par la neige aujourd’hui alors que la tempête Arwen a apporté des rafales de près de 100 mph alors qu’un rare avertissement de vent rouge pour certaines parties du nord-est de l’Angleterre a expiré tôt samedi. Et les dernières cartes météorologiques montrent que le pays prévoit plus de neige dans les semaines à venir.

Une carte de WX Charts montre la neige attendue dans une grande partie du pays dimanche alors que le week-end de gel se poursuit.

La neige la plus lourde devrait affecter certaines parties du nord de l’Angleterre et de l’Écosse.

Et le temps hivernal ne semble pas s’atténuer car une carte montre de la neige supplémentaire vendredi prochain affectant une grande partie de l’est de l’Écosse et de l’Angleterre, ainsi qu’une partie de l’Irlande du Nord.

Les Britanniques peuvent se préparer à des semaines de froid, car davantage de neige est également prévue pour le 13 décembre.

Une carte de WX Charts montre qu’une partie de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord est sur le point de voir des chutes de neige.

La neige sera la plus lourde dans certaines parties de l’Écosse, tandis que le sud-est et le sud-ouest ne seront pas affectés.

Les cartes météorologiques arrivent alors que les Britanniques ont aujourd’hui été battus par la neige dans certaines régions d’Angleterre et d’Écosse.

Trois personnes ont été tuées alors que la tempête Arwen a provoqué des rafales de près de 100 mph.

LIRE LA SUITE: Storm Arwen: un homme meurt après qu’un vent de 100 mph a balayé un arbre sur sa voiture

« Ailleurs, les sites exposés en Écosse et en Irlande du Nord ont également dépassé 90 mph, avec 70-80 mph plus largement observés dans le nord du Royaume-Uni, bien que certaines parties du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles aient également ressenti les effets de la tempête.

« Cela s’est accompagné de quelques centimètres de neige qui sont tombés à certains endroits.

« Dans les zones les plus élevées de l’Écosse, nous nous attendions à voir jusqu’à 15 cm de chute, mais les vents forts ont fait que la neige a soufflé et a créé un blizzard dans certaines régions. »

La police écossaise a déclaré qu’un homme de 35 ans est décédé lorsque sa camionnette a été heurtée par un arbre qui tombait sur la B977 Dyce à Hatton de Fintray Road dans l’Aberdeenshire vers 17h45 vendredi.

La police de Cumbria a déclaré qu’un homme de Lancaster était décédé à Ambleside après qu’un arbre lui soit tombé dessus juste avant 23 heures.

En Irlande du Nord, un homme a été tué lorsque sa voiture a été heurtée par la chute d’un arbre dans le comté d’Antrim.

Des images des médias sociaux montraient des camions et des voitures coincés sur des routes enneigées, des charrues étant utilisées dans un certain nombre de zones.