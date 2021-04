Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne passe ICY BLUE alors qu’une nouvelle carte met en garde contre une explosion de -6 dans l’Arctique la semaine prochaine | Météo | Nouvelles

De nouvelles cartes météorologiques préviennent de forts vents du nord entraînant de fréquentes averses de grêle et de neige qui claqueront en Grande-Bretagne, avec des températures plus basses dans une grande partie du Royaume-Uni. Les températures dans le nord de l’Angleterre chuteront jusqu’à -6 ° C, indiquent de nouveaux graphiques, avec des conditions encore plus froides tout au long de la semaine prochaine en Écosse.

Les graphiques des températures minimales sur six heures de WXCharts montrent que les températures chuteront jusqu’à -6 en Écosse et -2 dans la plupart des régions d’Angleterre aux premières heures du mercredi 7 avril.

La vague de froid commencera ce week-end, frappant les espoirs de beaucoup de gens pour un déjeuner de Pâques en plein air.

Des avertissements de neige abondante sont en place pour certaines parties du nord de l’Écosse, mais les prévisionnistes ont déclaré que nulle part dans le pays ne serait «à l’abri» des chutes de neige d’ici lundi alors que les températures continuent de baisser.

Les graphiques révèlent que les températures seront aussi basses que 0 ° C demain matin avec des avertissements jaunes du Met Office pour la neige en place à partir de 18 heures le dimanche jusqu’à minuit le lundi.

Malgré le temps froid, le public a été exhorté à respecter les règles et à ne rencontrer que ses amis et sa famille à l’extérieur maintenant que les restrictions ont commencé à s’atténuer.

Les plans devront probablement changer à Fife, Strathclyde et les Highlands, qui devraient connaître des vents violents et des averses de neige alors que le pays entre dans un «creux arctique».

Les graphiques WX montrent que les températures seront aussi basses que 0 ° C à travers le Royaume-Uni demain.

Le lundi matin de Pâques, il pourrait y avoir jusqu’à 15 cm de neige dans les zones plus élevées avec des températures pouvant descendre jusqu’à -5 ° C dans certaines parties du nord de l’Angleterre et -7 dans les Highlands écossais.

Le prévisionniste du Met Office a déclaré que même s’il n’était pas inhabituel de voir de la neige à cette période de l’année, ce serait un « choc pour le système » pour beaucoup, à la suite des températures douces ressenties plus tôt dans la semaine.

Il a souligné: « Nulle part ne sera à l’abri de la possibilité de voir des averses de neige lundi, même vers le sud-ouest de l’Angleterre. »

Mais il a dit qu’il était peu probable que la neige se dépose.

Son collègue Mark Sidaway, a ajouté: «L’air très froid de l’Arctique se déplacera du nord-ouest jusqu’à dimanche, apportant des averses de neige et des températures glaciales pendant la nuit.

«Les averses de neige toucheront principalement le nord et l’ouest du Royaume-Uni.

«Le sud et l’est resteront probablement plus secs mais toujours froids avec moins de risques d’averses hivernales.»

Dans certaines régions du Royaume-Uni, les températures ont atteint près de 24 ° C (75,2 ° F) mercredi, avec Weybourne, au nord de Norfolk, ouvrant la voie à un pic de 23,9 ° C (75 ° F).

Le chiffre est tombé juste en dessous de la température de mars la plus chaude jamais enregistrée dans le pays, soit 25,6 ° C (78 ° F), enregistrée en 1968 à Mepal dans le Cambridgeshire.