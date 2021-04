Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prépare à un blitz de neige de 48 heures avec un froid de -8 ° C en quelques jours | Météo | Nouvelles

Les conditions hivernales devraient s’installer à partir de dimanche soir, ce qui entraînera des averses de neige et des températures descendant jusqu’à -8 ° C dans certaines parties du pays. Une grande partie du Royaume-Uni devrait voir de la neige le lundi de Pâques, dans un blitz de neige qui pourrait durer 48 heures, selon les dernières cartes météorologiques.

Les cartes des risques de neige de Netweather prévoient un risque de neige de 100% dans le nord de l’Écosse à partir de 18 heures le dimanche 4 avril.

Le risque de neige s’intensifie pendant la nuit et se déplace plus au sud, laissant une grande partie du Royaume-Uni couverte par un risque élevé de chutes de neige à 6 heures du matin lundi matin.

Le graphique montre de vastes étendues d’Écosse, d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord qui deviennent blanches – indiquant un risque de neige de 100%.

Le risque de neige élevé se poursuit tout au long de la journée et à 18 heures, certaines parties du sud de l’Angleterre sont couvertes par un risque de neige de 85%.

Les cartes de WXCharts prévoient également que de la neige tombera sur une grande partie de l’Écosse, de l’Irlande du Nord, du Pays de Galles et du nord de l’Angleterre d’ici lundi après-midi.

Le graphique montre que la neige devrait également couvrir certaines parties de l’East Anglia d’ici 15 heures.

Les cartes Netweather montrent que de la neige est également prévue jusqu’à mardi, l’ouest du Royaume-Uni étant couvert par un risque élevé à 18 heures.

Le graphique montre que certaines parties du Pays de Galles, du West Country et du nord de l’Angleterre deviennent blanches et rouges avec un risque de neige compris entre 60 et 100 pour cent.

JUST IN: Avertissement météorologique du Met Office: neige et « conditions BLIZZARD » au Royaume-Uni

Il continuera à faire plus froid mardi, avec un graphique des températures montrant que l’ensemble du Royaume-Uni deviendra blanc glacial à 6 heures du matin mardi.

Les températures devraient descendre à -7 ° C en Ecosse, tandis que le reste du pays voit les températures varier de 0 à -4 ° C.

Le Met Office a mis en place un avertissement de neige jaune de 18 heures dimanche à minuit lundi dans le nord de l’Écosse.

Les prévisionnistes ont déclaré: « De fréquentes averses de neige abondantes affecteront le nord de l’Écosse dimanche soir et lundi et pourraient entraîner des perturbations sur les déplacements. »

Les prévisionnistes de la BBC ont déclaré que le week-end de Pâques devrait être marqué par des conditions froides.

Ils ont déclaré: «À l’approche du week-end de Pâques, le temps sera probablement de quelques degrés plus froid que la moyenne pour la période de l’année, mais en grande partie sec avec des nuages ​​épars au début.

«De dimanche à la semaine prochaine, le temps pourrait devenir beaucoup plus instable, avec un front froid plus fort arrivant du nord apportant l’air polaire de l’Arctique.

« Cela n’atteindra l’Écosse que dimanche avec une certaine incertitude sur le moment exact. »

Ils ont ajouté: « La combinaison de l’air plus froid et du temps instable des fronts signifie qu’il y a un risque de neige de plaine, qui peut être lourde par endroits. »