Le temps au Royaume-Uni deviendra plus froid avec l’apparition de brouillard à court terme et de gel et éventuellement de neige à moyen et long terme. Il existe un potentiel de neige dans le nord-ouest, en Écosse, à Southampton et à Cardiff. S’adressant à Express.co.uk Jim NR Dale, l’auteur de « Météo ou pas ? » et fondateur de British Weather Services, a décrit la météo britannique s’ouvrant pour permettre « l’air sec et le brouillard ».

Il a déclaré: « Les deux principaux facteurs à court terme seront le temps sec et le brouillard.

« Parfois, le brouillard sera dense et s’installera dans les vallées.

« À court ou moyen terme, il y aura beaucoup de brouillard.

« Il n’y a pas de potentiel de tempête de ce côté de Noël.

« Le principal danger sera le verglas sur les routes, de ce côté-ci de Noël.

« Le jour de Noël sera pseudo-blanc, un gros gel sur le sol, dans le langage des bookmakers c’est la prévision préférée. »

Des systèmes plus froids devraient balayer le pays à partir du 27 décembre.

Selon Netweather.tv, cela viendra après les conditions plus douces qui devraient se poursuivre pour le reste de la semaine.

« Il fera certainement assez froid pour la neige, mais il y aura moins d’humidité dans l’air pour former de la neige.

« Le temps deviendra progressivement plus froid à mesure que nous nous approchons de Noël.

« Après Noël, il y a un air froid du nord-est qui arrive.

« Il fera bien froid après Noël avec la possibilité d’un nouvel an blanc.

« Le potentiel de neige sera élevé après Noël.

« Il y a une piscine froide au-dessus de l’Europe et nous pourrions être laissés ouverts à cet air polaire au cours de la nouvelle année. »