Prévisions météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne se prépare à une vague de chaleur hivernale tropicale d’une semaine dans un phénomène rare | Météo | Des nouvelles

L’air doux des îles des Açores atlantiques poussera le mercure à deux chiffres ce week-end. Les pics de 14 °C dans le sud de la Grande-Bretagne feront ressembler davantage à la mi-printemps qu’au début de l’hiver. Les températures dans certaines parties du Royaume-Uni au cours des prochains jours correspondront à celles du sud de la France, ont prédit les prévisionnistes.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré qu’après des semaines de tempêtes, la Grande-Bretagne était sur le point de devenir douce.

Il a déclaré: « Nous sommes sur le point d’avoir un flux d’air subtropical à partir de samedi, et nous pourrions voir des températures dans le sud atteindre 14°C.

«C’est de l’air en provenance d’Espagne et des îles des Açores, et bien qu’un front froid entrera après le week-end, le temps généralement doux durera environ une semaine.

« Ce sera également très calme et réglé sans tempêtes sur le radar, donc un grand changement par rapport à ce que nous avons vu jusqu’à présent. »

La basse pression au sud-ouest du Royaume-Uni apportera de l’air des îles des Açores, au large des côtes du Portugal.

Le météorologue du Met Office, Aidan McGivern, a déclaré: « La pluie viendra samedi et il fera froid avant que de l’air doux ne pénètre de l’ouest avec une tranche d’air atlantique passant à travers.

«En fin de dimanche après-midi, une zone de basse pression se déplace vers le nord et le temps sera doux dans le sud, bien qu’il reste plus froid dans le nord-est.

« La semaine prochaine, quelques dépressions se déplacent vers le nord du pays, apportant une légère brise de sud-ouest.

Alors que le temps doux devrait durer une semaine, les températures devraient rester chaudes le jour de Noël.

Selon WX Charts, les températures le jour de Noël atteindront 14 °C dans tout le pays.

Le temps restera autour de 14 ° C jusqu’à au moins 6 heures du matin le 27 décembre.

Craig Snell, météorologue du Met Office, a déclaré à Express.co.uk : « Pour l’avenir, le temps plus doux mais changeant devrait se poursuivre alors que nous nous dirigeons vers le milieu de la semaine prochaine.

« Par la suite, il devrait devenir plus sec et plus calme dans le sud, avec ce temps plus calme s’étendant à toutes les régions d’ici le week-end. Après un début plutôt couvert, les nuages ​​​​devraient diminuer avec le temps, le risque de gelée et de brouillard nocturne augmentant.

« Le brouillard pourrait être lent à se dissiper le matin, pouvant durer toute la journée à certains endroits. De la pluie est encore possible parfois dans l’extrême nord-ouest.

« Les températures devraient être proches de la normale pour la plupart, mais plus douces dans le nord-ouest et peut-être devenant plutôt froides dans le sud alors que nous nous dirigeons vers la fin du mois. »

Reportage supplémentaire de Nathan Rao