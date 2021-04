Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prépare à une vague de froid de -2 ° C en quelques jours – mais TOUJOURS pas de pluie! | Météo | Nouvelles

De nouvelles cartes et prévisions météorologiques prévoient que les Britanniques devront peut-être se réchauffer avec des températures susceptibles de plonger sous le point de congélation. Un graphique montre un vortex tourbillonnant de temps amer qui s’étend de la Russie, en passant par la Scandinavie et le nord de l’Europe, jusqu’au Royaume-Uni.

Les graphiques des températures minimales de WXCharts pour 6 heures du matin le 1er mai montrent que les températures chuteront à -2 ° C dans certaines parties du Pays de Galles et de l’Écosse.

D’autres régions de Grande-Bretagne atteindront -1 ° C ou seront gelées, seuls Londres et certaines zones côtières de la région environnante échappant au froid.

Les températures maximales ne dépasseront pas les 5 ° C partout en Grande-Bretagne le premier jour de mai à 6 heures du matin.

Les graphiques d’anomalies de température de WXCharts montrent que la Grande-Bretagne vire au bleu foncé, indiquant des températures inférieures à la moyenne pour la période de l’année.

Certaines régions, en particulier dans les West Midlands et au Pays de Galles, seront plus froides de plus de cinq degrés que d’habitude.

Même les régions côtières seront entre 1 et 2 ° C plus froides que la moyenne.

Pour les jardiniers priant pour la pluie après un avril incroyablement sec, il n’y a pas beaucoup de bonnes nouvelles à l’horizon.

Toutes les régions de Grande-Bretagne connaîtront entre 0 mm et 1 mm de pluie ce week-end – une quantité dérisoire après un mois historiquement sec.

Les prévisions météorologiques à long terme du Met Office préviennent qu’il y aura une «probabilité accrue de périodes plus instables avec des averses ou des pluies plus longues» au début du week-end.

Il a ajouté: «Les températures sont susceptibles d’être proches ou inférieures à la moyenne pour cette période de l’année avec un risque de gel nocturne dans les zones rurales, en particulier dans le nord.»

Cela vient après que les Britanniques aient connu ce que les prévisionnistes affirment avoir été l’un des avril les plus secs jamais enregistrés, le Royaume-Uni enregistrant jusqu’à présent moins d’un cinquième des précipitations moyennes pour le mois.

Il y a eu en moyenne 12,8 mm de pluie à travers le Royaume-Uni jusqu’au 22 avril, bien inférieur à la moyenne d’avril de 72,53 mm, selon les chiffres du Met Office.

Un avril typique au Royaume-Uni aurait déjà eu 70% de ses précipitations, mais il n’en a eu que 18%.

Le mois d’avril le plus sec jamais enregistré au Royaume-Uni a eu lieu en 1938 avec 14,1 mm de pluie, suivi d’avril 1974 avec 14,6 mm de pluie.

La tendance britannique survient malgré d’importantes anomalies froides actuellement en place pour l’Europe de l’Est, avec des températures inférieures à la moyenne persistantes dans une grande partie de l’Europe en avril.

Malgré cela, certaines parties du sud de l’Europe, en revanche, sont sur le point de s’accrocher à des températures plus chaudes.