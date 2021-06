Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne va cuire dans le panache africain du 24C en quelques jours – les cartes deviennent rouge sang | Météo | Nouvelles

in

Brain Gaze, prévisionniste de The Weather Outlook, a déclaré qu’un “nouveau panache” de haute pression en provenance d’Afrique du Nord devrait frapper le Royaume-Uni vers la fin de ce mois, ce qui entraînera une flambée des températures. Pour la semaine commençant le lundi 28 juin, M. Gaze a ajouté : « Une alimentation chaude arrive d’Afrique du Nord ou d’Europe du Sud.

“Il y a de fortes chances qu’il s’accorde à nouveau beaucoup plus chaud.”

Mais il a souligné que les conditions plus chaudes étaient plus susceptibles d’être confinées au sud de l’Angleterre, le nord du Royaume-Uni se sentant beaucoup plus doux.

Le mardi 29 juin, les températures à Londres connaîtront des moyennes de 24C (75,2F) et Cardiff 23C (73,4F) avec une température plus douce de 20C (68F) à Édimbourg, selon The Weather Outlook.

Ces températures devraient être parmi les plus élevées enregistrées depuis que les températures à Santon Downham, dans le Suffolk, ont atteint un maximum de 28,2 ° C (82,76 ° F) le mercredi 16 juin.

Mais c’est juste en dessous des 29,7 °C (85,46 °F) enregistrés à Teddington, Middlesex, le lundi 14 juin, qui a été le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.

Les derniers graphiques MSLP de The Weather Outlook et Netweather révèlent que cette nouvelle crête anticyclonique commencera à dériver vers le Royaume-Uni à partir de jeudi prochain, les graphiques devenant rouge foncé.

Le météorologue vétéran Michael Fish a ajouté : « Il y a une vague de chaleur non loin de là, vous pouvez voir cette ombre rouge sur tout le continent. »

Cela survient alors que le Met Office a prévu que des épidémies de pluie frapperaient le sud de l’Angleterre tard samedi après-midi jusqu’à samedi soir.

De nouvelles pluies sont prévues dimanche pour le sud de l’Angleterre, le nord de l’Écosse et l’Irlande du Nord, tandis que le reste du pays sera probablement sec avec des périodes lumineuses ou ensoleillées.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a déclaré que le “déluge” de pluie durerait très probablement la semaine prochaine.