Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne va grésiller en septembre alors que l’explosion de 86F Açores frappe | Météo | Nouvelles

BBC Weather : l’été va « revenir » alors que les températures augmentent

Aujourd’hui (lundi) les températures oscilleront autour du milieu de 20 °C, les régions du sud de la Grande-Bretagne profitant d’un début de semaine glorieux avant la canicule de septembre. La météorologue d’AccuWeather, Alyssa Smithmyer, a déclaré qu’il y aurait des “averses intermittentes” dans les régions du nord, bien que le brouillard dans les régions du sud-ouest se dissipera tout au long de la journée. Mais elle a déclaré que les températures quotidiennes élevées devraient être “très chaudes” cette semaine, en grande partie à cause d’une “crête bloquante” sur certaines parties de l’Europe occidentale qui permettra au mercure de grimper au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année.

Au début de cette semaine, les températures maximales pourraient atteindre près de 30 ° C dans les régions du sud du Royaume-Uni mardi et mercredi, tandis que le sud et le centre de l’Angleterre bénéficieront également d’une canicule de 27 ° C.

Mme Smithmyer a déclaré que les voyages aériens du sud vers les régions du nord, principalement des Açores, enverraient les températures au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année.

Elle a déclaré à Express.co.uk: “Les températures quotidiennes élevées à travers le Royaume-Uni devraient devenir très chaudes cette semaine. Une crête bloquante sur l’Europe occidentale permettra aux températures de grimper au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année.

“Les températures au début de cette semaine atteindront les 70 degrés Celsius supérieurs dans le sud et le centre de l’Angleterre (23-27 ° C) et les 60 degrés Celsius moyens à supérieurs dans les régions de l’extrême nord (18 à 21 degrés Celsius). Les emplacements au sud peuvent atteindre des températures élevées proches de 80 degrés Celsius (27 degrés Celsius).

Prévisions météo au Royaume-Uni : une mini vague de chaleur frappera la Grande-Bretagne qui fera monter les températures en flèche (Image : GETTY / NETWEATHER)

Prévisions météo au Royaume-Uni: les températures atteindront le milieu des années 20 lundi (Image: NETWEATHER)

“Les températures maximales devraient avoir lieu de mardi à mercredi et peuvent être juste en dessous des mi-80F dans les régions du sud (environ 30C).

“Cet air chaud afflue des régions du sud vers le nord, notamment des Açores.

“Par rapport à la météo moyenne de septembre au Royaume-Uni, ces températures seront supérieures à la normale.”

Au fur et à mesure que la semaine avance, Mme Smithmyer a déclaré que cette chaleur se dirigerait vers l’est sur l’Europe centrale et orientale.

Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devrait cuire sous une chaleur torride mardi (Image: NETWEATHER)

Bien que le Royaume-Uni se sente toujours chaud d’ici le week-end, ce ne sera pas “aussi extrême qu’au début de cette semaine”, le sud de l’Angleterre connaissant des températures plus proches du milieu à la fin de 60F, avec quelques endroits réagissant à 21C (70F).

Les dernières cartes de température de Netweather pour mardi et mercredi deviennent également rouges alors que la chaleur torride engloutit la majeure partie de la Grande-Bretagne.

Les prévisions de mardi montrent que les températures atteignent un maximum de 29 ° C dans les régions du sud, en particulier dans les environs de Londres, le mercure restant entre 20 et 20 °C dans la majeure partie du pays.

Les prévisions de mercredi dressent un tableau similaire, avec des températures proches de 30 °C dans certaines régions du sud et ne tombant pas en dessous de 20 °C dans le nord de l’Écosse.

Prévisions météo au Royaume-Uni: les températures caniculaires se poursuivront mercredi (Image: NETWEATHER)

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures vont légèrement baisser jeudi (Image : NETWEATHER)

Le prévisionniste principal de Netweather, Jo Farrow, prévoit que les températures atteindront les hautes années vingt, en particulier dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles – et pourraient atteindre 30 ° C d’ici demain (mardi).

Cela se traduira par trois jours consécutifs de mercure oscillant entre 25C et 28C dans plusieurs régions du Royaume-Uni.

Elle a déclaré: “Une semaine intéressante à venir. Chaleur, en particulier pour l’Angleterre et le Pays de Galles, alors que les températures approchent des vingt.

« Il y aura beaucoup de beau soleil et un temps sec, mais un changement en milieu de semaine.

Prévisions météo au Royaume-Uni : Ensoleillement et records de température les plus élevés (Image : EXPRESS)

“L’anticyclone s’éloigne, permettant à une dépression atlantique de glisser sur le Royaume-Uni. Cela introduit des averses et le risque d’orages à mesure que la chaleur s’estompe, la durée la plus longue à l’est.

“Donc, une fois de plus, il fait chaud et ensoleillé alors que de plus en plus d’élèves et d’enseignants se dirigent vers ‘Back to School’.

“La température la plus élevée en août n’était que de 27,2 °C et, au cours d’un mois à l’envers, cela s’est produit dans les Highlands écossais.

“Le 5 septembre avait un maximum de 27,1 ° C près de Horsham, dans le West Sussex hier et, cette semaine, 30 ° C sont prévus pour l’intérieur du sud de la Grande-Bretagne d’ici mardi.”

Mme Farrow a ajouté: “Le 20 juillet, Heathrow a enregistré la température la plus élevée au Royaume-Uni en 2021 avec 32,2 °C. Atteindre cette chaleur ne semble pas probable, mais les critères de canicule spécifient trois jours consécutifs de 25 à 28 °C, selon l’emplacement.

“Les températures semblent descendre au plus bas vingt plus tard cette semaine avec quelques endroits gérant encore 23 ou 24C.

Le Met Office a déclaré qu’il y aurait de la bruine sur l’extrême nord et nord-ouest du pays mardi, mais qu’il serait sec et ensoleillé pour la plupart des régions, “devenant chaud à l’intérieur des terres au-dessus de l’Angleterre et du Pays de Galles”.

Le temps sera ensoleillé pour beaucoup mercredi, mais de fortes averses arriveront du sud-ouest, “devenant plus largement instables jeudi et vendredi”.