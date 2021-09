Prévisions météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne va se prélasser dans la vague de chaleur du panache européen de 28°C cette semaine | Météo | Nouvelles

in

Les Britanniques sont invités à dépoussiérer leurs chapeaux et leur crème solaire, car les températures devraient atteindre près de 30 ° C après un mois d’août humide. Le temps chaud s’installera à partir de la fin de lundi, entraînant une augmentation des températures le mardi 7 septembre à 28 °C.

Les graphiques des températures maximales et minimales de Netweather montrent que la majorité de l’Angleterre connaîtra des températures comprises entre 25C (77F) et 28C (82,4F) à 15 heures ce jour-là.

Les couleurs rouge sang sur les cartes ne s’étendront cependant pas largement à l’Écosse, les températures devant être plus modérées.

Le mercure culminera entre 24C (75,2F) et 25C (77F) à travers le Pays de Galles et entre 18C (64,4F) et 14C (69,8F) à travers l’Écosse.

Le modèle chaud se déplacera plus à l’est mercredi avec des températures qui devraient culminer à 26C (78,8F) et 27C (80,6F) dans la moitié est de l’Angleterre.

Pendant ce temps, le sud-ouest de l’Angleterre et la plupart des régions du Pays de Galles connaîtront des températures plus modérées comprises entre 21C (69,8F) et 23C (73,4F).

Le temps chaud vient d’Europe où 35C est prévu pour certaines parties de la France.

Le prévisionniste météo chevronné Michael Fish, qui travaille maintenant pour Netweather, a déclaré qu’un changement de direction du vent provoquerait une augmentation soudaine des températures.

Il a ajouté: “Je pense que nos prières seront exaucées en ce qui concerne le soleil dans la semaine à venir, mais pas beaucoup de pluie.”

Les prévisionnistes ont déclaré que le soleil serait suivi d’orages dans la seconde moitié de la semaine.

LIRE LA SUITE : L’ensemble de salle à manger d’extérieur deviendra permanent : une transformation majeure pour les villes

“Au début du mois de septembre, nous envisageons probablement une moyenne d’environ 21 °C dans le sud du Royaume-Uni.

“Dans le nord, nous cherchons probablement plus autour des adolescents, donc 17-18C.”

M. Snell a conclu: “Septembre au cours de la dernière décennie, nous avons connu une période de chaleur, en particulier vers le début du mois.”