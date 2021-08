Prévisions météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne va se prélasser dans une chaleur de 26°C dans le panache des Açores le week-end prochain | Météo | Nouvelles

De nouvelles cartes et prévisions météorologiques prévoient que les Britanniques se prélasseront dans une chaleur de 26 ° C (78 ° F) à travers le Royaume-Uni le dimanche 22 août alors que la haute pression s’installe. Les graphiques de températures maximales de WXCharts montrent que la majorité de l’Angleterre, à l’exception de l’est et du sud-ouest, verra des températures à 25C (77F) et 26C à 18h ce jour-là.

Pendant ce temps, le mercure culminera entre 22C (71,6F) et 23C (73,4F) à travers le Pays de Galles et entre 20C (68F) et 24C (75,2F) dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Les couleurs orange sanguine ne s’étendront cependant pas largement à l’Écosse, les températures devant être plus modérées.

Le mercure atteindra 24C (53F) dans la ceinture centrale de l’Écosse et légèrement plus froid dans les Highlands écossais à environ 18C (64,4F), selon les graphiques de température maximale.

La vague de chaleur devrait durer environ 48 heures et se prolonger jusqu’au lundi 23 août avant de se refroidir.

Les graphiques révèlent que les températures à 18 heures maintiendront un taux de 25 ° C dans la moitié est de l’Angleterre, tandis que la moitié ouest se situera entre 21 ° C (69,8 ° F) et 23 ° C.

Les prévisions à long terme de Netweather ont indiqué qu’il y avait un “signal fort de pression supérieure à la moyenne au cours de cette période”, qualifiant le modèle météo de “goût d’été”.

Ils ont ajouté que la haute pression “couvrirait une grande partie du pays” apportant “des périodes de temps calme, sec et probablement ensoleillé”.

L’augmentation des températures cette fois-ci le week-end prochain intervient après que les prévisionnistes ont prédit que la plupart des régions du Royaume-Uni connaîtraient des averses demain.

LIRE LA SUITE: Premiers jabs offerts à tous les 16 et 17 ans à l’approche d’un nouveau mandat



L’Italie a mis 16 villes en alerte rouge pour les risques sanitaires et le Portugal a averti 75% de ses régions qu’elles étaient confrontées à un “risque considérablement accru” d’incendies de forêt.

Les données de l’Agence météorologique d’État espagnole indiquent que le nouveau record potentiel a été enregistré à Montoro, Cordoue, à 17h10 hier.

Une fois confirmé, cela dépasserait le précédent record du pays de 46,9 °C (116,4 °F), établi en juillet 2017.

La chaleur élevée survient quelques jours seulement après que la Sicile a signalé une température de 48,8 ° C (119,84 ° F) mercredi, ce qui attend également toujours d’être confirmé.

Le record de chaleur actuel de l’Europe est arrivé en 1977 lorsque Athènes a atteint 48 ° C (118,4 ° F).