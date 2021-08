Prévisions météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne va se prélasser dans une chaleur de 27 °C en septembre panache des Açores | Météo | Nouvelles

Les dernières cartes et prévisions météorologiques prédisent que les Britanniques vont se prélasser dans une chaleur de 27 ° C (80,6 ° F) à travers le Royaume-Uni le samedi 4 septembre alors que la haute pression arrive en provenance d’Espagne. Les graphiques de températures à longue portée de NetWeather deviennent rouge sang à mesure que la haute pression devient plus dominante au Royaume-Uni.

Les graphiques du modèle GFS montrent que la majorité de l’Angleterre, à l’exception de la Cumbrie et du sud-ouest de l’Angleterre, connaîtra des températures de 26 °C (78,8 °F) et 27 °C à 15 heures ce jour-là.

Pendant ce temps, le mercure culminera entre 23C (73,4F) et 24C (75,2F) à travers le Pays de Galles et entre 22C (71,6F) et 23C dans le sud-ouest.

Les couleurs rouge sang sont cependant un jaune plus modeste en Ecosse.

Le mercure atteindra 25C (77F) dans le nord-est et légèrement plus froid dans les Highlands écossais à environ 18C (64,4F), selon les graphiques de température maximale.

La vague de chaleur devrait durer environ 48 heures et se prolonger jusqu’au lundi 6 septembre avant de se refroidir.

Les graphiques révèlent que les températures à 15 heures à cette date maintiendront un taux de 25 ° C ou 26 ° C dans la moitié sud de l’Angleterre, tandis que la moitié nord se situera entre 21 ° C (69,8 ° F) et 24 ° C.

Le sud-ouest de l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles auront des plages plus modestes comprises entre 22C et 23C, 20C (68F) et 22C et 17C (62,6F) et 20C rétrospectivement.

Les prévisions à long terme de Netweather indiquaient que les hautes pressions seraient “plus fréquentes que la moyenne” pour début septembre.

Pendant ce temps, d’autres régions ont été exceptionnellement sèches, notamment le North Yorkshire, qui a reçu moins de 50 pour cent de ses précipitations habituelles.

M. Dewhurst a ajouté que les températures et les précipitations globales au Royaume-Uni pour la période de l’année sont “à peu près moyennes”.

En ce qui concerne demain (lundi), MeteoGroup, qui fournit des prévisions à la BBC, a déclaré qu’il y aurait de légères averses pour l’East Anglia et le Pays de Galles.

Ce sera en grande partie en début d’après-midi avant de s’atténuer plus tard tandis qu’ailleurs devrait être principalement sec.

Le sud de l’Écosse, le nord de l’Angleterre et les West Midlands devraient avoir des périodes ensoleillées avec des vents doux du nord-est

Il en sera de même l’après-midi, tandis que la soirée sera sèche avec des vents modérés de nord-ouest.

Les températures oscilleront entre 18C et 21C.