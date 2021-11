Prévisions météo au Royaume-Uni: la tempête Wanda frappera la Grande-Bretagne et les vents de 80 mph sont dus AUJOURD’HUI | Météo | Nouvelles

Une carte du National Hurricane Center (NHC) des États-Unis montre que la tempête tropicale Wanda devrait apporter des vents soutenus dans le pays d’ici mardi. Cependant, des vents violents devraient frapper le nord de l’Angleterre après les vents violents de l’Écosse à 15 heures aujourd’hui.

Selon les cartes WXCharts, la pression du nord-ouest commencera à pousser les vents violents qui frappent l’Écosse vers l’ouest de l’Angleterre.

À 15 heures, des rafales de 94 km/h se feront sentir à Aberdeen, Newcastle et Manchester étant soufflées par des rafales de 62 km/h.

La tempête Wanda devrait également « influencer indirectement les prévisions pour le début de la semaine prochaine » selon le NHC américain.

Les cartes WXCharts montrent qu’une grande partie de la Grande-Bretagne connaît des rafales de 50 km/h à 21 heures lundi, avec un potentiel de vents de 62 km/h au nord du Pays de Galles dans certaines parties de la côte nord-est de l’Angleterre.

Le prévisionniste du Met Office, Dan Harris, a également noté que « la tempête tropicale Wanda n’est pas trop loin du Royaume-Uni – et pourrait indirectement influencer les prévisions au début de la semaine prochaine ».

Dans une mise à jour de son bureau de presse, le Met Office a ajouté: «Dimanche soir, Wanda devrait s’affaiblir et être rétrogradé à une caractéristique non tropicale, et ce qui reste de cette tempête s’intégrera dans une zone frontale atlantique plus large.

« Cette zone frontale se déplace à travers le Royaume-Uni mardi et mercredi.

« Ce système frontal atlantique ne devrait pas avoir un impact trop important sur les conditions météorologiques au Royaume-Uni, mais pourrait entraîner des précipitations à certains endroits, et potentiellement des avertissements météorologiques,

bien que le calendrier et la voie du système soient encore incertains. »

Le prévisionniste de Netweather et STV, Jo Farrow, a ajouté: « Si Wanda est rattrapée par une autre basse pression atlantique, son énergie tropicale pourrait aider à apporter un temps humide et venteux au Royaume-Uni. »

Elle a également déclaré : « Au début de la semaine prochaine (Wanda) pourrait tourner vers le nord après sa transition extratropicale ce week-end.

« S’il est rattrapé par une autre dépression atlantique qui se dirige vers l’Islande d’ici mardi, alors son énergie tropicale pourrait être ajoutée au mélange pour notre météo britannique.

« Cela apporterait à nouveau un temps humide et venteux en milieu de semaine, mais la confiance est faible. »

Dans les semaines à venir, les cartes montrent que le Royaume-Uni devrait être inondé de fortes pluies, après un changement de pression.

Les cartes de WXCharts montrent que la semaine commençant le 8 novembre aura des rafales de vent jusqu’à 50 mph dans toute l’Angleterre, mais une grande partie du pays sera sèche.

Cependant, les graphiques montrent qu’à partir de 6 heures du matin le dimanche 14 novembre, de fortes pluies commenceront à traverser l’Atlantique, avec jusqu’à 3 mm de pluie par heure frappant l’Irlande du Nord et la côte est de l’Écosse.

Le lundi 15 novembre, une grande partie du pays devrait être trempée à partir de midi, avec 5 mm de pluie par heure sur toute la côte est de la Grande-Bretagne et à travers l’Irlande du Nord.

À 18 heures, le front météorologique aura apporté de la neige dans certaines parties de l’Irlande du Nord et de l’Écosse, avec 3 cm au sol, les pluies les plus abondantes atteignant le sud-est de l’Angleterre.

Dans leurs prévisions du 11 au 20 novembre, le Met Office a déclaré : « Les zones de basse pression situées au nord ou au nord-ouest du Royaume-Uni apporteront des conditions automnales changeantes au début de la période.

«Une faible bande de pluie à travers l’Angleterre et le Pays de Galles cédera la place à des interludes plus lumineux et plus secs, avec des averses, des périodes de pluie plus longues et des vents forts occasionnels dans le nord-ouest.

« Il existe un risque croissant d’averses violentes et violentes dans le nord, alors que le temps le plus sec et le plus lumineux est susceptible d’être dans le sud-est du Royaume-Uni, avec des pluies se propageant parfois dans certaines régions.

« Les températures autour de la moyenne tout au long de cette période, bien que des interludes plus doux seront plus fréquents au début, et des interludes plus froids de plus en plus possibles plus tard, où certaines conditions hivernales sont possibles sur des terrains plus élevés dans le nord, avec un léger risque à des niveaux inférieurs. »

Un avertissement météo jaune pour le vent reste en place pour l’Écosse dimanche et dure jusqu’à 17 heures. L’avertissement indique: « Le renforcement des vents d’ouest à nord-ouest apportera des rafales de 60 à 70 mph, peut-être localement 80 mph, dans des endroits exposés du nord de l’Écosse.

«Ces vents ont initialement traversé les îles occidentales et le nord-ouest de l’Écosse continentale samedi soir, se propageant en combinaison avec les marées hautes, ce qui devrait entraîner de grosses vagues autour des côtes. Les vents s’atténuent progressivement jusqu’à dimanche après-midi.