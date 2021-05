Prévisions météo au Royaume-Uni: «L’air chaud d’Afrique» pourrait brûler la Grande-Bretagne – Une explosion de chaleur durera «plusieurs jours» | Météo | Nouvelles

Selon les prévisionnistes, les températures au Royaume-Uni pourraient bien être au-dessus de la moyenne pendant «plusieurs jours» à travers le pays. Bien que les prévisionnistes ne soient pas tout à fait certains du temps chaud, par rapport aux graphiques de données de 1996, qui étaient jusqu’à présent similaires à 2021, les prévisionnistes pensent qu’une explosion d’air chaud pourrait frapper le Royaume-Uni début juin. Si les prévisions se révèlent correctes, le Royaume-Uni sera fixé pour des températures supérieures à la moyenne dans le pays.

Commentant la fin de la période entre le 24 mai et le 6 juin, BBC Weather a déclaré: «C’est là que nous examinons les années précédentes avec des conditions météorologiques à grande échelle similaires à ce que nous voyons cette année.

«Les années 2001, 2012 et 1996 se révèlent être des années utiles, 2012 et 2001 étant fraîches et humides tandis que 1996 a été marquée par une brève vague de chaleur début juin.

«L’année 1996 met en évidence notre principal scénario de risque, à savoir que la haute pression se déplace vers l’Europe centrale et envoie de l’air chaud africain vers le Royaume-Uni depuis le sud.

«Cela pourrait entraîner des températures bien supérieures à la moyenne pendant plusieurs jours.

“Il y a peut-être 35 pour cent de chances que cela se développe au début de juin.”

Avant les éventuelles grèves de temps chaud, BBC Weather a déclaré que la Grande-Bretagne pouvait s’attendre à “de fortes dépressions occasionnelles venant de l’Atlantique” vers la fin du mois de mai.

Mais ils ont ajouté que cela “apporterait des sorts plus humides et plus venteux avec une chance pour un peu de chaleur aussi”.

À l’appui de la BBC, le Met Office a conclu fin mai et le début juin verra des conditions plus sèches.

Selon les graphiques de WXCharts, plusieurs régions du pays connaîtront des niveaux de pluie élevés ce week-end.

En effet, les graphiques du prévisionniste montrent que le sud-ouest de l’Angleterre et les Midlands subissent des averses samedi après-midi.

Dimanche, le front météorologique s’aggravera dans la majeure partie du pays, alors que la forte bande météorologique se propage au sud-est, au nord et à une grande partie du pays de Galles.

Malgré les fortes pluies attendues dans de nombreuses régions, les températures resteront dans les bas adolescents pour le sud de l’Angleterre.

En Écosse et dans le nord de l’Angleterre, le mercure atteindra un maximum de 10 ° C, Newcastle enregistrant la plus basse des températures.

Les prévisions météorologiques de la BBC pour vendredi à dimanche indiquent: «Vendredi sera nuageux pour la plupart, avec le meilleur ensoleillement probable dans le sud-ouest.

«Des averses se développeront pour les régions du sud et de l’ouest dans l’après-midi.

«Plus sec mais plus frais plus au nord et à l’est. Samedi verra une bande de pluie se déplacer vers le sud-ouest, et ce sera une autre journée nuageuse pour tous avec des averses se développant pour beaucoup plus tard.

«Soleil et fortes averses dimanche.»