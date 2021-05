Prévisions météo au Royaume-Uni: L’air européen chaud de 21 ° C va cuire la Grande-Bretagne ce week-end Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni est prêt à ce que les températures atteignent des sommets de 21 ° C dimanche, selon le Met Office. Les dernières cartes de températures produites par NetWeather montrent également que le sud de l’Angleterre prend une teinte orange dimanche. Une grande partie des conditions douces semblent provenir des régions de l’ouest de la France alors que le mercure culmine à 26 ° C de l’autre côté de la Manche.

La remontée des températures survient alors que le Royaume-Uni est pris entre un système météorologique humide de l’Atlantique et des panaches d’air chaud d’Europe.

Les Britanniques devraient également s’attendre à des averses, en particulier dans le nord et l’ouest du pays, à partir de ce soir.

Une bande de pluie se déplacera vers l’est depuis le Pays de Galles pendant la nuit et jusqu’à samedi matin.

Le système de temps humide devrait pousser plus au nord au fur et à mesure que la journée avance, mais commencera à se dissiper dans l’après-midi, avec des rayons de soleil et du mercure atteignant les adolescents.

Le prévisionniste du Met Office, Aiden McGivern, a déclaré: «Un ciel plus lumineux plus tard dans l’après-midi pour l’Irlande du Nord, quelques averses ici ainsi que dans le sud de l’Angleterre, 15-17 ° C si nous avons un peu de soleil.

«En fait, si nous bénéficions d’un ensoleillement suffisant, même supérieur à 17 ° C dans le sud-est, il paraîtra plus lumineux plus tard dans la journée pour les régions du sud, puis vers l’ouest également.»

Les températures resteront assez douces pendant la nuit, car les averses persisteront dans une grande partie du Royaume-Uni.

Dimanche, des averses isolées commencent à se déplacer vers l’est, mais dans l’après-midi, l’air chaud du continent arrivera, faisant monter les températures dans les 20 ° C.

Les graphiques du Met Office montrent une chaleur fulgurante au-dessus de l’Europe et M. McGiven a déclaré dimanche que le Royaume-Uni commencerait à «tirer parti de cette chaleur» et a prédit des sommets de 21 ° C dans l’Est de l’Angleterre.

Il a déclaré: «Le dimanche matin avec tout ce temps, bien sûr, il ne sera pas gelé, en fait les températures sont beaucoup plus élevées le dimanche matin qu’elles ne l’ont été récemment le matin, 10-12 ° C en général.

«Voici la position du front froid dimanche, il se dirige plus à l’est mais juste devant lui, nous attirons cette chaleur qui est particulièrement évidente sur le continent, mais cela pourrait seulement affecter l’Est Anglie et le Sud-Est. . »

Mais, les épisodes de pluie et d’air chaud entrant pourraient également augmenter la menace d’orages.

M. McGivern a ajouté: «Dans l’ensemble, les températures sont un peu plus élevées dans la plupart des endroits par rapport à samedi et ces derniers jours en fait, et avec suffisamment de soleil, 20 ° C ou même 21 ° C est possible dans l’East Anglia, une brève période de chaleur avant de revenir à la moyenne. le lundi.”

Le présentateur et météorologue de BBC Weather, Simon King, a ajouté que si une température supérieure à 20 ° C était enregistrée, ce ne serait que la deuxième fois que le mercure dépassait les adolescents en cinq semaines.

Il a écrit sur Twitter: «Nous avons vu la température quelque part au Royaume-Uni dépasser 20 ° C seulement UNE FOIS depuis le 1er avril.

«Dimanche, ce sera la deuxième fois en 5 semaines! Je devrais peut-être éviter les douches, mais casser le barbecue.

La brève période de temps chaud devrait être de courte durée, car une zone de basse pression commence à se déplacer sur le Royaume-Uni la semaine prochaine.

«La basse pression près de l’ouest a fini par couler au sud-est à travers le sud de la Grande-Bretagne à partir du milieu de la semaine, puis dans le nord de la France d’ici la fin de la semaine.

«De fortes averses ont éclaté dans de nombreuses régions mercredi et jeudi, avant de devenir plus confinées au sud vendredi, alors que la haute pression monte dans le nord.

“Les températures atteignent des valeurs moyennes pendant la journée, les adolescents bas dans le nord, les adolescents moyens à élevés dans le sud.”