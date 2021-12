Prévisions météo au Royaume-Uni: le courant-jet a été secoué pour apporter une explosion polaire glaciale avec de la neige abondante | Météo | Des nouvelles

Le Royaume-Uni connaîtra probablement un temps très variable au cours du mois prochain, en commençant par un temps plus chaud la semaine prochaine avant de devenir beaucoup plus froid à partir du 5 janvier, selon le météorologue Jim Dale. À ce stade, a-t-il déclaré, le Royaume-Uni peut s’attendre à « une explosion du nord ».

La plate-forme de prévisions météorologiques WXCharts montre que certaines parties du Royaume-Uni sont touchées par environ 5 cm de neige par heure le 6 janvier, la zone entre Manchester et Édimbourg étant principalement touchée.

S’adressant à Express.co.uk, M. Dale a déclaré: « Ensuite, nous nous attendons à une légère explosion du nord, une zone de basse pression.

« Cela change tout le flux d’air et nous obtenons une bouffée d’air polaire, pendant quelques jours, et le potentiel de neige, avant même que ce genre de reflux ne diminue lentement au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers les jours suivants. »

Mais avant que le Royaume-Uni ne soit frappé par le froid, M. Dale, météorologue principal chez British Weather Services, a déclaré que le Royaume-Uni pourrait connaître ce qui ressemble à un « temps de t-shirt », au milieu de températures « exceptionnellement » chaudes.

Il a déclaré: « Les 20 prochains jours environ sont très mitigés, en termes de temps et de température, il continuera à passer d’une phase météo à une autre.

« J’entends par là doux – très doux – en froid, voire très froid avec de la neige attachée.

« À mesure que nous approchons de la nouvelle année, nous commencerons à perdre la neige qui entoure les collines aujourd’hui.

« Cela commencera à reculer plus tard dans la journée et disparaîtra dans le courant de demain et certainement d’ici mardi.

« C’est donc assez inhabituel. Mais cela ne durera pas.

« Cela s’effacera à l’approche de la nouvelle année jusqu’aux 5 et 6 environ. »

Parlant du temps variable qui devrait frapper le Royaume-Uni, M. Dale a déclaré que nous devrions être prêts à nous attendre à une gamme allant des « t-shirts aux toboggans ».

Il a déclaré: « Comme vous pouvez le voir, c’est un peu de tout.

« C’est des t-shirts aux toboggans. C’est à ça que ça ressemble.

« C’est mixte, c’est variable.

« Vous allez voir des pics de température inhabituels, puis des creux de l’autre côté, dans quelques jours. »