Prévisions météo au Royaume-Uni : le dévastation d’Halloween sous forme de pluie torrentielle s’abattra sur la Grande-Bretagne tout le week-end | Météo | Nouvelles

Deux avertissements météorologiques jaunes pour de fortes pluies sont en vigueur du vendredi au lundi matin, le Met Office avertissant qu’une grande partie de la Grande-Bretagne pourrait voir des inondations localisées et un lessivage dimanche. Il y a actuellement 65 avertissements et alertes d’inondation en Angleterre et 21 autres en Écosse après les précipitations de la semaine.

Les prévisions de la BBC pour vendredi à dimanche ont déclaré: «Nous devrions commencer à voir un lent changement de temps pour le Royaume-Uni.

«De fortes pluies pour l’Écosse et le nord de l’Angleterre commenceront à se déplacer vers les régions de l’ouest.

« Les températures resteront au-dessus de la moyenne avec un ciel principalement nuageux partout.

« Tout devrait changer ce week-end, car les systèmes à basse pression apportent des vents plus forts, de fortes pluies et un air plus frais pour modérer la température. »

Les cartes de WXCharts indiquent qu’un front de pluie sud-ouest commencera à traverser la côte ouest de la Grande-Bretagne à partir de 21 heures vendredi,

Au cours de la nuit, jusqu’à 5 mm de pluie par heure s’abattra sur les Cornouailles, la côte du Pays de Galles, le sud-ouest de l’Écosse et certaines parties orientales de l’Irlande du Nord.

Samedi matin, les pluies les plus abondantes resteront sur le nord-est de l’Angleterre et Glasgow, avec 5 mm de pluie par heure, ainsi que sur le sud-est de l’Angleterre, Londres recevant jusqu’à 3 mm de pluie par heure.

À midi, une grande partie de la pluie se dissipera au Royaume-Uni, avant qu’un autre front humide atlantique ne traverse l’Irlande pendant la nuit.

Dimanche matin, 5 mm de pluie s’abattent sur toute la côte est de l’Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que 2 mm plus légers sur Glasgow.

Ce front de pluie poussera vers l’est à travers la Grande-Bretagne tout au long de dimanche, imbibant toute l’Angleterre et le Pays de Galles avant de se déplacer vers le continent à 18 heures.

L’Irlande du Nord voit cependant une spirale de précipitations, jusqu’à 1 mm par heure, persister tout au long de dimanche.

LIRE LA SUITE: Met Office émet PLUS d’avertissements météorologiques alors que des pluies torrentielles vont frapper le Royaume-Uni

Le Met Office a émis deux avertissements jaunes pour la pluie au cours du week-end.

Samedi, le sud-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles est couvert, ainsi que Glasgow et la côte sud-ouest de l’Écosse.

L’avertissement de l’Écosse est en vigueur de minuit samedi à midi, tandis que celui de l’Angleterre et du Pays de Galles entre en vigueur de 21 heures vendredi à 9 heures samedi.

Les avertissements se déplacent ensuite, l’alerte jaune écossaise se déplaçant vers le sud pour couvrir de Dumfries à Bangor, une grande partie de la côte nord-est de l’Angleterre étant touchée de 3 heures du matin dimanche à 6 heures du matin lundi.

L’avertissement du sud-ouest se déplace également vers l’est en s’éloignant de la majeure partie du pays de Galles, tout le sud de l’Angleterre et Cardiff devant tremper entre minuit le dimanche 31 octobre et 15 heures.

A NE PAS MANQUER

Le météorologue principal d’AccuWeather, Tyler Roys, a averti que le Royaume-Uni pourrait être noyé sous cinq pouces de pluie ce week-end.

Il a déclaré à Express.co.uk : « En général, de 0.75 pouces (38 mm) à 3 pouces (75 mm) de pluie se produira samedi et dimanche à travers le Royaume-Uni avec des quantités les plus élevées dans le sud de l’Angleterre, les Midlands et le Pays de Galles avec le AccuWeather Local StormMax de 5 pouces ( 125 mm). »

Le météorologue du Met Office, Aidan McGivern, a également averti qu’un autre système météorologique s’approcherait rapidement du Royaume-Uni samedi, poussé par un courant-jet de l’Atlantique.

Il a déclaré: « Ce n’est pas long avant qu’un autre système n’apparaisse, entraîné par le courant-jet.

« Vous pouvez voir deux ruisseaux avec ce courant-jet, l’un d’eux engageant de l’air chaud vers la péninsule ibérique et y développant des systèmes de temps humide et un autre poussant des systèmes vers le Royaume-Uni.

« Il y a une chance que ce front initial se déplace pour vendredi soir, il y a une chance qu’une partie de cette activité vers le sud, une partie de cet air chaud et du courant-jet, puisse la développer davantage. »

Nick Finnis, de Netweather.tv, a déclaré qu’un changement de pression de l’Atlantique dimanche entraînerait un début de semaine humide.

Il a déclaré: «Dimanche voit le prochain système dépressionnaire arriver au large de l’Atlantique à travers l’Irlande pendant la journée, propageant une bande de vents forts et forts à l’est et au nord-est à travers le Royaume-Uni, suivis de soleil et d’averses.

«La pluie persiste dans le centre et l’est de l’Écosse alors que la dépression se déplace vers l’est dans le nord du Royaume-Uni. Frais, avec des températures atteignant 10-13C.

« Averses pendant une grande partie de la semaine prochaine, devenant plus froid aussi – alors que les vents tournent du nord-ouest puis du nord. Ensoleillement entre les averses.

« Une crête de haute pression peut s’accumuler de l’ouest plus tard dans la semaine, avec des averses et le vent du nord s’affaiblissant, la plupart des zones devenant plus sèches et plus ensoleillées. »