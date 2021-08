Prévisions météo au Royaume-Uni : le glorieux été indien jusqu’aux dernières semaines alors que la SÉCHERESSE fait suite à des pluies sans fin | Météo | Nouvelles

in

La Grande-Bretagne est actuellement coincée sous ce que les météorologues appellent un bloc Omega, ce qui signifie qu’aucun front météorologique ne peut traverser l’Atlantique. Cela apporte beaucoup de haute pression qui conduit à un temps calme et calme avec des températures légèrement supérieures à la moyenne. Avec les températures prévues pour rester autour de 23C, 24C dans certaines parties du pays au cours des prochaines semaines, le public devrait se préparer à ce qu’on appelle l’été indien. En plus de cela, les dernières cartes météorologiques de Weather Outlook ont ​​montré que la chaleur pourrait atteindre 30 ° C au début du mois prochain.

Le Met Office définit le terme été indien comme « une période de temps chaud et calme qui se produit en automne ».

Alors que la Grande-Bretagne devrait profiter des températures élevées, celles-ci pourraient avoir un impact négatif sur le pays.

Après une période de pluie sans fin au début de l’été, le Royaume-Uni est maintenant aux prises avec le manque, selon Jim Dale, prévisionniste senior chez British Weather.

Parlant de la situation météorologique actuelle, M. Dale a déclaré à Express.co.uk : « Nous envisageons très peu de changements. C’est la sécheresse.

« En regardant vers les prochaines semaines, nous pouvons nous attendre à peu près à ce que nous avons eu pour la semaine dernière.

« Essentiellement, la haute pression assise sur le dessus, tout ce qui se déplace en dessous ou passe par le dessus vers la Norvège, ce sont les systèmes frontaux.

« Alors on va rester là-dedans. Les choses ne peuvent pas passer, c’est pourquoi nous sommes là où nous sommes maintenant.

Il a ajouté : « À cette période de l’année, vous avez des nuits plus longues, vous avez un peu de brume le matin et des nuits plus froides, mais pendant la journée, une fois que vous vous êtes débarrassé du nuage tenace, ce qui peut être un problème et a été un problème pour certains, alors vous vous retrouvez dans la chaleur d’une fin d’été.

Il a déclaré: «L’Écosse a eu un peu le plus gros biscuit ces derniers temps, en voyant certaines des meilleures températures.

“Cela peut être le cas, surtout si vous avez du soleil, et ils ont un peu plus de soleil en Écosse que sur la côte sud de l’Angleterre à cette période de l’année.”

M. Dale a poursuivi: “Les températures, certainement, se dirigent vers 20 ° C et au-dessus de cela au cours des prochains jours, donc le week-end férié sera un peu plus chaud.

«Et d’autant plus que vous vous débrouillerez la semaine suivante, donc 23C, 24C dans la région de Londres et je pense qu’en général, la plupart des gens verront entre 18 et 22C dans les sept à 10 prochains jours.

“Nous regardons donc 22C, 23C sans beaucoup d’humidité.”

Les prévisions du Met Office pour la période du 1er au 10 septembre font écho aux commentaires de M. Dale disant que l’anticyclone restera au-dessus du pays pendant cette période.

Le Met Office a déclaré: «La haute pression devrait s’accrocher au début, ce qui entraînera la poursuite d’un temps largement beau et sec.

« Le centre de l’anticyclone devrait rester au nord-ouest du Royaume-Uni.

“Pour commencer, cette période verra probablement le meilleur de tout ensoleillement à l’ouest ou au nord-ouest avec plus de nuages ​​à l’est et la possibilité d’une légère averse très isolée le long des côtes de la mer du Nord.”