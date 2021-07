Prévisions météo au Royaume-Uni : le graphique devient ROUGE à cause de l’explosion de chaleur LA SEMAINE PROCHAINE – dernières cartes | Météo | Nouvelles

Les graphiques de température de Netweather montrent qu’entre le 17 et le 18 juillet, le mercure dans une grande partie du Royaume-Uni atteindra jusqu’à 25 °C (77 °F). Les graphiques de température, basés sur les données du modèle GFS, deviennent rouge vif dans certaines parties du nord de l’Angleterre lors d’une explosion chaude de deux jours.

Le mercure pourrait atteindre 25C (77F) dans le Yorkshire le 17 juillet alors que la haute pression se situe au-dessus du Royaume-Uni, avec des minimums de 23C (73,4F).

Les régions du sud de l’Angleterre ce jour-là verront des températures comprises entre 22C (71,6F) et 24C (78,8F) tandis que d’autres parties du nord verront des températures comprises entre 20C (68F) et 23C (73,4F).

L’Écosse verra des plages plus larges comprises entre 14 et 24 ° C (57,2 à 75,2 °F), tandis que la plupart des régions du Pays de Galles connaîtront une chaleur modeste comprise entre 19 °C (66,2 °F) et 22 °C (71,6 °F).

Le pic de 25C (77F) du samedi 17 juillet sera également égalé le dimanche 18 juillet dans d’autres régions du pays.

Le mercure culminera à 25C (77F) dans le centre de l’Écosse, le Yorkshire, le nord-est et le nord-ouest de l’Angleterre et les West Midlands, avec des minimums de 23C (73,4) ou 24C (75,2F).

Ailleurs au Royaume-Uni le 18 juillet, le sud de l’Angleterre connaîtra des températures allant de 21°C (69,1) à 24°C (75,2°F).

Les prévisions à long terme de Netweather entre le lundi 12 juillet et le dimanche 18 juillet prévoient également que les températures pourraient être beaucoup plus chaudes le week-end prochain.

Les prévisions ont ajouté : « La plupart des régions du Royaume-Uni seront à la fois plus sèches et plus ensoleillées que la moyenne.

Mais les fans de Wimbledon peuvent s’attendre à rester plus secs que les habitants du Nord, qui pourraient voir des orages.

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré: “Ce sera un week-end mitigé pour la grande majorité d’entre nous.

“Il va y avoir une scission nord-sud samedi – le nord connaîtra des périodes ensoleillées et de fortes averses qui pourraient contenir des orages, avec des températures maximales de 22°C.

“Le Sud connaîtra un temps nuageux avec des pluies inégales et des températures maximales de 20°C.”

Au cours de la nuit de cette nuit, le temps sera généralement sec avec de longues périodes de temps clair mais des plaques de brume et de brouillard se formeront.

La couverture nuageuse se formera à partir de l’ouest, apportant des averses dans les régions nord et ouest.

Le mercure ce soir verra les températures à travers le pays se situer entre 12C (53,6F) et 16C (60,8F).

Le nord de l’Angleterre verra des plages comprises entre 15C (59F) et 16C (60,8F) et le Pays de Galles 14C (57,2F) à 15C (59F).

Le sud de l’Angleterre connaîtra des conditions moyennes avec des températures comprises entre 14C (57,2F) et 16C (60,8F).

Avant dimanche, toute brume matinale se dissipera bientôt et il y aura alors quelques éclaircies.

Cependant, des quantités variables de couverture nuageuse viendront bientôt de l’ouest, apportant des averses éparses au cours de la matinée.

Certaines averses seront localement fortes et orageuses, principalement dans le nord de la Grande-Bretagne au cours de l’après-midi.

Les températures de demain se situeront entre 15C (59F) et 21C (69,8F) avec les plus hautes dans l’est et le sud-est de l’Angleterre.

Le nord de l’Angleterre connaîtra des températures comprises entre 18C (64,4F) et 20C (68F), tandis que la plupart du Pays de Galles connaîtra des températures de 18C (64,4F) ou 19C (66,2F)