Prévisions météo au Royaume-Uni : le graphique devient ROUGE alors que la canicule de 30 °C va faire cuire la Grande-Bretagne en quelques jours – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne est sur le point de connaître une vague de chaleur prolongée, car les températures sont en passe de monter en flèche jusqu’à la vingtaine et pourraient même atteindre 30 ° C au cours des prochains jours. Les dernières cartes de température maximale produites par Netweather montrent de vastes régions du Royaume-Uni virant au rouge alors que l’air chaud continue de s’emparer du pays.

Des périodes chaudes et ensoleillées ont dominé le Royaume-Uni au début de la semaine, le mercure restant entre le bas et le milieu de la vingtaine.

Cependant, les Britanniques peuvent s’attendre à ce que les températures augmentent encore plus tard cette semaine et la semaine prochaine, alors que la haute pression se rapproche des Açores.

À partir de jeudi, les températures devraient atteindre 25 °C dans le sud-est de l’Angleterre, avec des sommets de 23 °C dans le nord et 21 °C au Pays de Galles, selon les graphiques Netweather.

Un soleil radieux persistera vendredi, le mercure devant encore grimper à 27C dans le sud, 24C dans le nord-ouest et 23C dans les Midlands à 18h.

Les conditions douces deviendront plus généralisées au cours du week-end alors que des panaches d’air chaud se déplaceront vers le nord.

Les régions de l’Est devraient connaître les températures les plus élevées, avec même des prévisions de 30 °C dans certaines régions, selon Nick Finnis de Netweather.TV.

Il a déclaré: “La haute pression près du sud de la Grande-Bretagne pour se terminer cette semaine se renforcera plus au nord à travers la Grande-Bretagne au cours du week-end.

“Donc, l’Ecosse et l’Irlande du Nord qui n’ont pas si bien résisté au beau temps cette semaine rejoindront l’Angleterre et le Pays de Galles pour voir un temps plus ensoleillé et plus chaud ce week-end.

«Il fera chaud dans l’est de l’Angleterre – avec des températures atteignant les 20 °C, peut-être 30 °C à quelques endroits.

« La haute pression semble rester proche au début de la semaine prochaine, donc le temps beau et très chaud ou chaud se poursuit pour beaucoup. »

Les perspectives de BBC Weather ont ajouté: «La haute pression devrait devenir plus dominante vers la fin de la semaine prochaine, avec un temps plus sec et plus ensoleillé pour tous le week-end prochain.

Les régions du centre et du nord-est du Royaume-Uni peuvent s’attendre à ce que le mercure atteigne un pic à 22 ° C, avec les prévisions de faible vingtaine et de haute adolescence ailleurs.

L’anticyclone restera concentré sur les zones orientales jusqu’à mardi, mais les températures ne devraient pas baisser, avec des maximums de 28 ° C dans le sud.

Les conditions flamboyantes devraient commencer à s’estomper en milieu de semaine, avec la menace d’averses pour la plupart et même de tonnerre dans le sud, selon le Met Office.

Les perspectives du Met Office du dimanche 13 juin indiquent: «La haute pression dans la majorité du Royaume-Uni semble apporter beaucoup de temps sec et stable au début.

«Cependant, dans l’extrême nord, en dehors de l’influence de cela, il y aura parfois des périodes de temps nuageux, venteux et humide.

« Il y aura un risque d’averses dans le sud, surtout en milieu de semaine prochaine, qui pourraient même aboutir à une panne orageuse.

“Les températures devraient être très chaudes sous l’anticyclone, peut-être chaudes pendant un certain temps dans le sud-est, mais semblent rester moyennes dans l’extrême nord.”