Prévisions météo au Royaume-Uni : le système atlantique déclenchera de fortes pluies et des éclairs en quelques jours | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne est actuellement prise entre deux systèmes météorologiques et une zone de basse pression devrait prendre le relais et engloutir le pays d’ici le week-end. La haute pression restera au-dessus du Royaume-Uni pendant les prochaines 48 heures, avec des températures culminant à 25 ° C, mais les conditions agréables devraient prendre fin samedi.

Un nouveau système commencera à arriver de l’Atlantique vendredi soir, avec de fortes averses, des tempêtes de grêle, du tonnerre et des inondations localisées prévues au cours du week-end.

Les dernières cartes météorologiques produites par Wxcharts montrent une tempête qui se prépare dans l’Atlantique.

Les cartes des pics de rafales de vent montrent de fortes tempêtes se dirigeant vers le Royaume-Uni et l’Irlande d’ici la fin de la semaine.

On peut voir des rafales tourbillonnantes prendre de l’ampleur dimanche soir, avec des graphiques de vitesse du vent virant au rouge.

Le système météorologique orageux peut être vu se diriger vers le sud-ouest de l’Angleterre, avec des vitesses pouvant atteindre 50 mph attendues, selon les cartes.

Paul Michaelwaite de Netweather.TV a déclaré : « Pour le moment, c’est toujours comme vous l’étiez en termes de météo au Royaume-Uni.

« Nous avons toujours une faible pression peu profonde au sud du pays, ce qui signifie une menace continue de fortes averses ou d’orages ici.

« Mais plus au nord, avec des hautes pressions pas trop loin, c’est plus calme avec le meilleur du soleil et de la chaleur dans les parties ouest.

“Un changement aura lieu cette semaine, cependant, alors que tout commence à bouger plus à l’est, ce qui devrait remettre la météo atlantique en jeu d’ici le week-end.”

Nick Finnis a déclaré qu’il s’attendait à ce que la zone de basse pression actuelle “s’éloigne” à partir de jeudi, ouvrant la voie à un pic de température à 22 ° C.

Le mercure devrait augmenter jusqu’au milieu des années 20 jusqu’à vendredi, mais il devrait y avoir une couverture nuageuse généralisée avec la possibilité d’averses éparses pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

M. Finnis a déclaré: “Les hautes pressions ne durent pas longtemps avant que les basses pressions ne viennent de l’Atlantique samedi, de sorte que le temps est devenu de plus en plus instable en provenance du sud-ouest au cours du week-end.

« Des creux et un front froid se déplaçant vers le nord-est à travers l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande samedi avant la basse pression à l’ouest de l’Irlande introduiront des averses dans de nombreuses parties de la journée, dont certaines seront lourdes de grêle et de tonnerre.

«L’ouest de l’Écosse reste peut-être principalement sec et ensoleillé, peut-être quelques averses pour l’est de l’Écosse se déplaçant au large de la mer du Nord.

“De fortes averses orageuses se sont peut-être généralisées à travers la Grande-Bretagne dimanche, alors que la basse pression s’étend à l’est à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, les averses peuvent être lentes – entraînant un risque d’inondations localisées.”