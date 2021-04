Prévisions météo au Royaume-Uni: le système islandais va déclencher un gel de -7 ° C avant les couvertures de neige Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

Les températures devraient baisser considérablement dans les prochains jours, les dernières cartes météorologiques prévoyant des creux de -7 ° C le lundi de Pâques. Les conditions de gel devraient coïncider avec des chutes de neige, une grande partie du Royaume-Uni étant couverte par un risque de neige élevé au début de la semaine prochaine. Les températures commenceront à baisser légèrement à partir de demain, au début du week-end férié de quatre jours.

Une grande partie du Royaume-Uni verra le mercure lutter pour grimper dans les deux chiffres demain, avec des prévisions de gel pendant la nuit.

Des conditions similaires sont attendues samedi et dimanche avec des températures plongeant sous le point de congélation pendant la nuit avant de se réchauffer à des sommets de 11 ° C dans l’après-midi.

Cependant, le lundi de Pâques verra les conditions empirer, avec des températures glaciales dans presque tout le pays, chutant aussi bas que -7 ° C en Écosse.

Les graphiques de température de Netweather montrent que la grande majorité du Royaume-Uni passe au bleu glacial à 9 heures du matin lundi matin, alors que les conditions de gel s’installe.

Des dépressions de -7 ° C sont prévues en Écosse, avec des températures qui devraient tomber à -4 ° C dans certaines parties du nord de l’Angleterre.

Le Pays de Galles, les Midlands et l’Irlande du Nord verront le mercure plonger à -2 ° C, tandis que le sud de l’Angleterre devrait voir les températures plonger juste en dessous de zéro.

Les températures froides devraient coïncider avec des chutes de neige dans une grande partie du Royaume-Uni, avec des graphiques de risque de neige montrant qu’une grande partie du pays est couverte par un risque important.

Le risque élevé de neige se déplace à partir de dimanche soir, couvrant des parties du nord de l’Écosse, selon un graphique de Netweather.

Il se déplace beaucoup plus au sud pendant la nuit, et à 6 heures du matin, presque tout le Royaume-Uni est couvert par une forme de risque de neige.

JUST IN: Météo BBC: l’explosion de l’air dans l’Arctique menace une chute de température sous zéro

Les prévisionnistes de la BBC ont déclaré que les conditions de gel étaient dues à une bande d’air venant d’Islande.

Ils ont dit: «La masse d’air plus froide derrière le front apportera une différence flagrante par rapport à l’air chaud et tropical qu’il remplace, avec des sommets de l’après-midi tombant jusqu’à 10 degrés Celsius à certains endroits!

« Cet air proviendra de plus près de l’Islande au lieu du Maroc, donc une sensation plus fraîche est en magasin dans tout le pays. »

Le Met Office prévoit des températures froides et des averses de neige au cours des prochains jours.

Le météorologue en chef adjoint, Mark Sidaway, a déclaré: «Après une vague de chaleur bien installée et ensoleillée, en particulier en Angleterre et au Pays de Galles, notre temps changera de direction plus tard dans le week-end.

«L’air très froid de l’Arctique se déplacera du nord-ouest jusqu’à dimanche, apportant des averses de neige et des températures glaciales pendant la nuit.

« Les averses de neige toucheront principalement le nord et l’ouest du Royaume-Uni. Le sud et l’est resteront probablement plus secs mais encore froids avec moins de risques d’averses hivernales. »

Les prévisions senior de Netweather, Jo Farrow, a ajouté: « Il fera froid dimanche soir, lundi et mardi, se sentant amer dans le vent avec un gel, de la glace et des averses hivernales, y compris de la neige pour certains.

« La neige qui se déposera concernera principalement les collines du nord, en particulier l’extrême nord de l’Écosse continentale (NW Highland et Grampians), même aux niveaux inférieurs et aussi les comtés du nord de l’Irlande du Nord. »