Prévisions météo au Royaume-Uni : l’enfer arctique va bombarder la Grande-Bretagne avec de fortes chutes de neige et des vents de 90 km – cartes | Météo | Nouvelles

Les cartes et les graphiques montrent un temps glacial provoquant des ravages dans toute l’Angleterre, la semaine prochaine se terminant par de fortes pluies et des vents. Les experts ont expliqué qu’un blitz polaire entrerait en conflit avec une tempête se développant dans le nord de l’Espagne, qui s’étendra dans toute la Grande-Bretagne d’ici la fin de la semaine prochaine.

Les cartes WXCharts montrent que malgré des conditions douces pendant une grande partie du mois de novembre, les températures chuteront lundi à 0°C (32F) dans certaines parties du Pays de Galles et du nord de la Grande-Bretagne, Londres voyant 5C (41F).

Les températures plus froides devraient durer jusqu’à vendredi, car les systèmes de pression causent des ravages sur la Grande-Bretagne à partir de mardi soir.

Les cartes montrent qu’à partir de minuit le mercredi 24 novembre, des fronts de 1 mm par heure de pluie et de 1 cm par heure de neige commenceront à pousser de la mer du Nord sur l’Écosse et le nord de l’Angleterre.

Mercredi à 18 heures, 2 cm de neige se seront déposés jusqu’à Manchester et le nord du Pays de Galles, tandis que la côte nord voit des chutes de neige durer toute la journée.

Les conditions devraient devenir plus orageuses dans la nuit du jeudi 25 novembre, alors que l’Écosse et Newcastle reçoivent jusqu’à 5 cm de neige par heure à 6 heures du matin et que 2 mm de pluie par heure trempent l’Irlande du Nord.

Un front humide poussera ensuite vers l’est depuis les Midlands tout au long de jeudi, avec des vents commençant à souffler à 62 km/h pendant la nuit.

Vendredi voit les pires conditions avec des gars à 89 km/h le long de la côte nord-ouest à midi.

À midi, 2 mm de pluie tomberont sur une grande partie de la Grande-Bretagne. avec des averses de 5 mm sur Lerwick et des chutes de neige de 3 cm sur Inverness et d’autres parties du nord de l’Écosse.

Les conditions humides, venteuses et neigeuses, selon WXCharts, devraient durer toute la fin de la semaine et ne devraient céder la place qu’à des chutes de neige d’ici le dimanche 28 novembre.

Alyssa Smithmyer, météorologue chez AccuWeather, a déclaré à Express.co.uk : « Le modèle d’orientation montre qu’une tempête se développe au sud du Royaume-Uni au début de la semaine prochaine, en particulier autour du nord de l’Espagne et du golfe de Gascogne.

« Cependant, il existe actuellement quelques scénarios en concurrence qui peuvent soit entraîner un déplacement de cette tempête vers le nord-est dans des régions du nord de l’Europe, soit l’amener le long d’une trajectoire plus au sud dans les Alpes.

« Si la tempête prend une trajectoire plus nord dans les régions du nord de l’Europe, l’ensemble du Royaume-Uni connaîtra probablement une augmentation des précipitations d’ici le mercredi 24 novembre.

« Si la tempête prend une trajectoire plus méridionale à travers les Alpes, les régions du sud du Royaume-Uni connaîtront probablement plus de sécheresse vers le milieu de la semaine et l’activité des précipitations se produira probablement dans les régions du nord d’ici mercredi. »

Mme Smithmyer a poursuivi en déclarant: « Outre le développement de cette tempête au sud du Royaume-Uni, nous observons une caractéristique distincte qui devrait avoir un impact sur des régions de Norvège la semaine prochaine pourrait également jouer un rôle dans la météo au Royaume-Uni.

« Originaire du nord et apportant de l’air plus frais avec elle, cette tempête a le potentiel d’apporter quelques rafales de neige sur les hauteurs plus fraîches du nord du Royaume-Uni à la fin de la semaine prochaine.

« Comme il est encore dans plus d’une semaine, un mélange de pluie et de neige dans les niveaux inférieurs ne peut être exclu pour la fin de la semaine prochaine. »

Les conditions hivernales augmentent les risques de neige, le Met Office prédisant que certaines parties de l’Écosse et du nord de l’Angleterre pourraient connaître une chute.

Les températures pourraient chuter à 0C (32F) dans certaines parties du pays de dimanche au début de la semaine prochaine.

Dans leurs perspectives du 22 novembre au 1er décembre, le prévisionniste a déclaré: « L’anticyclone se situera souvent à proximité des parties ouest ou sud-ouest du Royaume-Uni au cours de cette période.

«Cela aura tendance à amener un flux d’air du nord ou du nord-ouest plus froid que la moyenne pendant un certain temps. Les conditions les plus instables se trouveront probablement dans les régions du nord.

«Ici, des averses ou des périodes de pluie plus longues sont probables avec de la neige probablement sur des terrains plus élevés et pouvant parfois tomber à des niveaux bas. Des vents forts sont possibles dans le nord, en particulier autour des côtes.

« Plus au sud, il est probable que le temps restera un peu plus sec avec moins d’averses, mais il y a même une légère chance de temps hivernal ici.

« Aux moments où les vents se relâchent, les conditions plus claires et plus calmes qui prévalent entraîneront des nuits froides avec du gel et du brouillard. »