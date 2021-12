Prévisions météo au Royaume-Uni : les Britanniques ont mis en garde contre le gel et le brouillard – « N’excluez pas un Noël blanc » | Météo | Des nouvelles

Alors que les températures cette semaine continueront de rester douces pour la période de l’année, Brian Gaze, créateur de The Weather Outlook, dit que les températures pourraient chuter la semaine prochaine. Couplé au gel, il a déclaré qu’il y aurait de plus grandes chances de gel et de brouillard à l’approche de Noël. En effet, telle est la baisse des températures que M. Gaze a déclaré à Express.co.uk, certaines parties du sud de l’Angleterre pourraient voir une chute de 6-7C (42-44F) dans le mercure la semaine prochaine.

Les graphiques de WXCharts affirment que le mercure peut tomber à -2C (28F) pour certaines parties du pays.

Ce front froid devrait persister dans tout le Royaume-Uni la semaine prochaine et se poursuivra probablement jusqu’au jour de Noël.

M. Gaze a également averti qu’il pourrait y avoir un risque de Noël blanc, bien qu’il ait admis que la probabilité pouvait être faible.

M. Gaze a déclaré: « Cela semble assez doux, bénin et sec au cours des prochains jours.

« Des températures supérieures à la moyenne de décembre, donc 12-13C dans le sud, peut-être 10-11 au nord.

« La semaine prochaine, à l’approche de Noël, il semble qu’il fera plus froid.

« Les températures vont donc baisser à partir de ce week-end.

« D’ici le milieu de la semaine prochaine, il y aura un risque plus généralisé de gel et de brouillard.

« Mais c’est une petite chance, peut-être une chance de 20 à 30 pour cent. »

Selon les graphiques de WXCharts, les températures du 23 décembre tomberont à 0C (32F) aux premières heures du matin.

Ces températures froides seront généralisées à travers le pays, seuls les Midlands enregistrant un maximum de 2C.

Dans la soirée, le nord de l’Ecosse et les Highlands tomberont à -1C (30F).

Ces températures froides se poursuivront le 24 décembre, les graphiques montrant l’Écosse enregistrant une température de -2C.

Le Pays de Galles tombera également à -1C le 24 décembre tandis que le sud de l’Angleterre connaîtra des températures autour de 0C.

Le jour de Noël, cependant, les températures devraient chuter à -2C pour une grande partie du sud.

Pour certaines parties de l’Est de l’Angleterre et des Midlands, le mercure chutera à -1C.