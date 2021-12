Prévisions météo au Royaume-Uni : les Britanniques se préparent à une flambée de 59 F pour terminer l’année – Plus chaud qu’Athènes ! | Météo | Des nouvelles

Telles sont les températures inhabituellement élevées à travers le pays, le Met Office a signalé que certaines régions connaîtront des « périodes ensoleillées » pour terminer l’année. Selon les prévisionnistes, Londres pourrait connaître un maximum de 15C (59F), ce qui dépasse les 14C attendus à Athènes. En raison de la bande de temps chaud arrivant dans le pays, les températures correspondront ou dépasseront des zones telles que Nice, Rome et Madrid.

Avec de nombreuses zones dépassant les températures à deux chiffres, le Met Office a averti que le Royaume-Uni pourrait connaître le réveillon du Nouvel An le plus chaud jamais enregistré.

Le prévisionniste du Met Office, Craig Snell, a déclaré: « Il fera 14-15C dans le sud et pourrait potentiellement être le réveillon du Nouvel An le plus chaud jamais enregistré pour le Royaume-Uni. »

Le météorologue opérationnel principal du Met Office, Marco Petagna, a également tweeté : « Alors que nous entrons dans le dernier jour de 2021, ce sera un record.

« Le record de température élevée du Nouvel An pour le Royaume-Uni est de 14,8 °C Colwyn Bay 2011.

« Nous sommes sur le point de briser cela aujourd’hui, avec des sommets de 16, peut-être à une poussée de 17C! »

Les meilleures conditions seront vers le sud de l’Angleterre, les Midlands et l’East Anglia plus tard dans la journée.

Alors que Newcastle connaîtra un pic de 13C (55F), Norwich, Southampton et Plymouth verront le mercure monter à 14C (57F).

Alors que le pays se prépare à accueillir la nouvelle année, M. Snell a révélé que toute pluie persistante dans certaines parties du pays commencerait à disparaître en début de soirée.

Pour de nombreuses régions du pays, le mercure se situera entre 10 et 13 °C au début de 2022 au Royaume-Uni.

Alors que le nord de l’Angleterre connaîtra quelques pluies, ces averses seront limitées à certaines parties du nord-est.

Au cours de l’après-midi, M. Snell a conclu que la plupart du Royaume-Uni connaîtra un ciel alors que le pays démarre la nouvelle année avec des températures incroyablement douces.

Après cette période de temps chaud, le Met Office a averti que les températures chuteraient fortement en janvier.

Dans ses prévisions à long terme entre le 4 et le 13 janvier, il déclare : « Les températures devraient chuter à environ ou légèrement en dessous de la moyenne au début de la semaine prochaine, le gel nocturne devenant plus répandu pendant un certain temps.

« Certaines averses hivernales avec de la neige à des niveaux assez bas sont possibles dans le nord avec des nuages ​​et de la pluie se dissipant vers des conditions plus sèches et plus lumineuses plus au sud.

« Ce régime est susceptible d’être de courte durée mais comme un retour à un schéma plus doux et instable.